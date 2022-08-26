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    Болгария заявила о готовности вести переговоры по газовому контракту с «Газпромом»

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    Власти Болгарии готовы к переговорам о поставках газа и проинформировали о своих намерениях «Газпром». Об этом в пятницу, 26 августа, в интервью телеканалу Nova заявил министр энергетики временного правительства Болгарии Росен Христов.

    «Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать», — сообщил Христов.

    Он уточнил, что среди предложений — продление срока приёма оставшихся объёмов газа. «Мы никак не можем израсходовать объёмы газа по этому контракту», — отметил министр энергетики. При этом он также пояснил, что разговоров о продлении контракта не будет. «Мы говорим только о старом контракте», — сказал министр.

    В то же время Христов указал, что активных переговоров с «Газпромом» пока нет.

    27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз» в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого болгарские власти заявили, что нашли альтернативные варианты поставок, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана, по существенно более низкой цене, чем предлагает им «Газпром».

    «Фонтанка» писала, что ранее власти города Гааги (Нидерланды) заявили о намерении попросить временно освободить их от выполнения санкций ЕС в отношении России, потому что пока не могут найти замену «Газпрому».

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