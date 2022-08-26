Болгария заявила о готовности вести переговоры по газовому контракту с «Газпромом»

Власти Болгарии готовы к переговорам о поставках газа и проинформировали о своих намерениях «Газпром». Об этом в пятницу, 26 августа, в интервью телеканалу Nova заявил министр энергетики временного правительства Болгарии Росен Христов.



«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать», — сообщил Христов.



Он уточнил, что среди предложений — продление срока приёма оставшихся объёмов газа. «Мы никак не можем израсходовать объёмы газа по этому контракту», — отметил министр энергетики. При этом он также пояснил, что разговоров о продлении контракта не будет. «Мы говорим только о старом контракте», — сказал министр.

