Болгария заявила о готовности вести переговоры по газовому контракту с «Газпромом»

Власти Болгарии готовы к переговорам о поставках газа и проинформировали о своих намерениях «Газпром». Об этом в пятницу, 26 августа, в интервью телеканалу Nova заявил министр энергетики временного правительства Болгарии Росен Христов.
«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать», — сообщил Христов.
Он уточнил, что среди предложений — продление срока приёма оставшихся объёмов газа. «Мы никак не можем израсходовать объёмы газа по этому контракту», — отметил министр энергетики. При этом он также пояснил, что разговоров о продлении контракта не будет. «Мы говорим только о старом контракте», — сказал министр.
В то же время Христов указал, что активных переговоров с «Газпромом» пока нет.
27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз» в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого болгарские власти заявили, что нашли альтернативные варианты поставок, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана, по существенно более низкой цене, чем предлагает им «Газпром».
«Фонтанка» писала, что ранее власти города Гааги (Нидерланды) заявили о намерении попросить временно освободить их от выполнения санкций ЕС в отношении России, потому что пока не могут найти замену «Газпрому».