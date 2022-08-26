Гаага просит временно освободить её от выполнения антироссийских санкций

Власти города Гааги (Нидерланды) заявили, что намерены попросить о временном освобождении от выполнения санкций ЕС в отношении России, потому что пока не могут найти замену «Газпрому». Об этом 25 августа сообщил Reuters.
Антироссийские санкции предписывают европейским властям расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость найти нового поставщика газа вместо «Газпрома», с которым подписано соглашение. В июне и июле город провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь потенциальных поставщиков. Сейчас ведутся переговоры, однако подписать соглашение раньше 10 октября вряд ли удастся.
«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — заявила член городского совета Саския Брейнес (Saskia Bruines).
Она уверена, что Гаага получит отсрочку, так как выполнила условие своевременного проведения тендера (правда, не добившись положительного результата). Она добавила, что новый контракт, который должен вступить в силу 1 января, будет значительно дороже действующего (с «Газпромом»).
Гаага — один из многих муниципалитетов Нидерландов, имеющих соглашение с «Газпромом», но он первым заявил, что потребует временного освобождения от санкций, отмечается в публикации.