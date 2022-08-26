Гаага просит временно освободить её от выполнения антироссийских санкций

Власти города Гааги (Нидерланды) заявили, что намерены попросить о временном освобождении от выполнения санкций ЕС в отношении России, потому что пока не могут найти замену «Газпрому». Об этом 25 августа сообщил Reuters.



Антироссийские санкции предписывают европейским властям расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость найти нового поставщика газа вместо «Газпрома», с которым подписано соглашение. В июне и июле город провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь потенциальных поставщиков. Сейчас ведутся переговоры, однако подписать соглашение раньше 10 октября вряд ли удастся.

