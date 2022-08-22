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    Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров

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    Биржевые цены на газ в Европе увеличились на 15,7%, превысив 3000 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Это следует из данных лондонской биржи ICE во второй половине дня 22 августа.

    Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 024 за 1 тыс. куб. м.

    «Фонтанка» писала, что газопровод «Северный поток» с 31 августа полностью остановят на ремонт, который продлится три дня. Техническое обслуживание пройдёт единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на станции Портовая в Выборгском районе Ленобласти.

    После сообщения о новом ремонте на «Северном потоке» цена газа в Европе резко подскочила.

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