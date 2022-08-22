Цена газа в Европе резко подскочила после сообщения о новом ремонте на «Северном потоке»

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост после сообщения о новом ремонте на магистрали «Северный поток». Утром в понедельник она преодолела планку в $2800/тыс. куб. м, передаёт 22 августа «Интерфакс».



Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures тем временем достигла $2866 за тысячу кубометров.



«Фонтанка» писала, что газопровод «Северный поток» с 31 августа полностью остановят на ремонт, который продлится три дня. Техническое обслуживание пройдёт единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на станции «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти.

