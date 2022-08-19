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    Цены на газ в Европе подскочили после заявления об остановке «Северного потока»

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    Газовые фьючерсы в Европе к вечеру 19 августа подорожали выше 2700 долларов за тысячу кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    После сообщения «Газпрома» о временной остановке «Северного потока» в конце августа, фьючерские контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) выросли в цене на 7,9%, примерно до 2716 долларов. На закрытии торгов стоимость снизилась до 2672 долларов.

    Ранее в пятницу «Газпром» заявил, что с 31 августа по 2 сентября прокачка газа по «Северному потоку» будет приостановлена. Это связано с техническим обслуживанием единственного работающего газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая».

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