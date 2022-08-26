СБУ завела уголовное дело против Кадырова, а СК РФ — против СБУ: новости вокруг спецоперации за 26 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги
Ограничение полетов на юг снова продлили
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября. Об этом сообщили в Росавиации. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Запорожская АЭС прекратила поставки энергии на территории, подконтрольные Украине
Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять электроэнергию туда нет, заявили власти региона. Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, вырабатываемая электроэнергия поступает на освобожденные территории, заявили власти.
Казаки против Манижи
Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», занимающийся организацией фестиваля традиционной казачьей культуры «Александровская крепость», заявил, что не отменит участие в мероприятии певицы Манижи, несмотря на протест Кубанского казачьего войска.
— Манижа действительно выступит на фестивале «Александровская крепость» в этом году. Певица поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время, — цитирует «Коммерсантъ» представителей оргкомитета фестиваля.
Ранее кубанские казаки заявили, что не будут участвовать в мероприятии, если там выступит Манижа, — им не понравилась позиция певицы, которая ранее высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине.
Сотрудники СБУ завели уголовное дело против Кадырова, а сотрудники СК — против них
Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, замглавы управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы
В ответ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании». На сайте СК говорится, что решения СБУ об уголовном преследовании «приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».
Сам Кадыров тоже отреагировал на уголовное дело — в своем Telegram-канале предложил приехать в назначенное СБУ место и разобраться «кто преступник, кто убийца, а кто террорист».
Чехия хочет отменить упрощенный порядок выдачи виз россиянам
Чехия предложила отменить упрощенный порядок выдачи виз россиянам. Обсудить это планируется на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет на следующей неделе в Праге. Это сделает получение шенгена для россиян дороже и сложнее — для визы будут требоваться дополнительные документы, консульский сбор вырастет с 35 евро до 80 евро, а срок рассмотрения заявки вырастет.