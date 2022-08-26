СБУ завела уголовное дело против Кадырова, а СК РФ — против СБУ: новости вокруг спецоперации за 26 августа

Сам Кадыров предложил «господам эсбэушникам» назначить место встречи, чтобы приехать и разобраться «кто преступник, кто убийца, а кто террорист»

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 26 августа .

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября. Об этом сообщили в Росавиации. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять электроэнергию туда нет, заявили власти региона. Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, вырабатываемая электроэнергия поступает на освобожденные территории, заявили власти.

— Манижа действительно выступит на фестивале «Александровская крепость» в этом году. Певица поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время, — цитирует «Коммерсантъ» представителей оргкомитета фестиваля.

Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», занимающийся организацией фестиваля традиционной казачьей культуры «Александровская крепость», заявил, что не отменит участие в мероприятии певицы Манижи, несмотря на протест Кубанского казачьего войска.

Ранее кубанские казаки заявили, что не будут участвовать в мероприятии, если там выступит Манижа, — им не понравилась позиция певицы, которая ранее высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине.

Сотрудники СБУ завели уголовное дело против Кадырова, а сотрудники СК — против них