Почему бы и нет? Петербург установит памятник Александру Невскому в Мариуполе

План по восстановлению Мариуполя откорректирован после обращения мэра города Константина Иващенко, в него внесли еще восемь объектов. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Смольного.

Петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Также в городе появится памятник князю Александру Невскому с подсветкой.