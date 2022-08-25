Почему бы и нет? Петербург установит памятник Александру Невскому в Мариуполе

План по восстановлению Мариуполя откорректирован после обращения мэра города Константина Иващенко, в него внесли еще восемь объектов. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Смольного.
Петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Также в городе появится памятник князю Александру Невскому с подсветкой.
К 1 сентября в городе планируется сдать 3 школы и 3 детских сада. А к началу отопительного сезона в Мариуполе должны восстановить объекты жилой застройки, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. «К концу I квартала 2023 года завершатся работы на объектах здравоохранения и здании пожарной части», — пообещал он.
Петербург продолжает предоставлять Мариуполю и гуманитарную помощь. 23 августа в город-побратим отправились три автомашины с наборами для школьников. Сегодня планируется отправить еще две машины.
По данным Смольного, на восстановлении Мариуполя работают 2049 человек. «Фонтанка» рассказывала, как в Северной столице набирают каменщиков, отделочников, электромонтажников в помощь городу-побратиму и сколько за это платят.