«Родину-мать» снесли. Смотрите, как демонтировали величественный памятник в Риге

В Риге утром снесли еще одну скульптуру памятника Освободителям — на земле оказалась женская фигура Родины-матери. Ее падение попало на видео.
Кадры, на которых виден процесс демонтажа, 24 августа распространились в социальных сетях. Центральный элемент — обелиск — пока остается на месте.
Минимум 14 человек, протестующих против сноса, были задержаны у памятника в Парке Победы. Чтобы выразить своё несогласие, на улицы вышли не менее полусотни жителей.
Три скульптуры солдат Советской армии, входящие в состав мемориального комплекса, уже демонтировали. «Фонтанка» писала об этом накануне, 23 августа.
Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что своими действиями власти Латвии рискуют вызвать раскол внутри страны.
Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявлял, что после демонтажа комплекс памятника Освободителям Риги собираются уничтожить. Ни одну из его частей, по его словам, не признали художественной ценностью в Музее оккупации. Позже директор музея сообщила, что учреждение вовсе не оценивало памятник с такой точки зрения, поскольку не имеет подобных полномочий.