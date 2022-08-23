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    В столице Латвии демонтируют памятник Освободителям Риги

    1957
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    В столице Латвии сносят памятник Освободителям Риги. В парк Победы прибыли строители и тракторы, у монумента дежурят полицейские.

    У подножия памятника работают несколько экскаваторов — один демонтирует ступени, а другой перевозит строительный мусор в контейнер. Территорию объекта огородили, между деревьями натянули ленты и разместили заборы, там же дежурят полицейские. Об этом со ссылкой на местные СМИ 23 августа сообщает РИА Новости.

    Ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги собираются уничтожить после сноса, так как ни одну из его частей не признали художественной ценностью в Музее оккупации. Тогда как директор музея сообщила, что учреждение вовсе не оценивало памятник с такой точки зрения, поскольку не имеет подобных полномочий.

    В то же время пресс-служба правительства соседней Эстонии сообщила, что советские памятники, которые снесли неделю назад, перейдут в собственность государства. В их число входит и нарвский танк Т-34, который числился на балансе Нарвы. Части монументов будут храниться в Эстонском военном музее.

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