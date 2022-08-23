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    В Риге демонтировали все три скульптуры советских воинов-освободителей

    1941
    32 комментария

    Zvezdanews / Telegram

    В Риге демонтировали три скульптуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника освободителям города. Об этом 23 августа пишут латвийские СМИ.

    Отмечается, что тяжелая техника начала демонтировать фигуру Матери-Родины.

    СК России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.

    Ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям Риги собираются уничтожить после сноса, так как ни одну из его частей не признали художественной ценностью в Музее оккупации. Тогда как директор музея сообщила, что учреждение вовсе не оценивало памятник с такой точки зрения, поскольку не имеет подобных полномочий.

    Пресс-служба правительства Эстонии во вторник заявила, что советские памятники, снесенные неделю назад, перейдут в собственность государства — в том числе нарвский танк Т-34.

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