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    Офис в центре, «Кадиллак» и бравая команда. Петербургская полиция схватила за «руку» группировку банковских мошенников с Украины

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    7 комментариев

    Четверо в Петербурге и Ленинградской области задержаны по подозрению в миллионных хищениях у пенсионеров. Кроме уголовного дела о мошенничестве, их объединяет работа в одном кредитном агентстве, стало известно «Фонтанке» 24 августа.

    Старт уголовному делу дало заявление 76-летнего жителя Калининского района, который за первые два месяца зимы лишился 12 млн рублей. Он поверил небылицам телефонного хитреца, который представлялся сотрудником службы безопасности банка, рассказывал о хакерских атаках на счета и убеждал продать квартиру. В июне дело приросло новым эпизодом: без 400 тысяч осталась жительница Петродворцового района.

    По версии полиции, обоих пенсионеров обманули одни и те же люди, вступившие в сговор с мошенниками на Украине. Подозреваемых задержали накануне. В отдел доставили троих мужчин и женщину в возрасте 31– 41 года. Трое из них являются коллегами.

    Они работают в сфере финансового консалтинга, офис, судя по сайту, находится на Загородном проспекте. Клиентам обещают полную прозрачность и максимально выгодные условия. Среди задержанных оказалась менеджер ипотечного кредитования, руководитель проекта, работающий с теми, кому срочно нужны деньги, и гендиректор. В девизе последнего — заявление о том, что из любой ситуации всегда есть два выхода.

    При обысках по местам проживания фигурантов полицейские изъяли среди прочего: 45 банковских карт, почти столько же сим-карт, под два десятка мобильных телефонов, нотариальные доверенности, пару договоров на оказание услуг по продаже недвижимости, 300 тысяч рублей, 143 доллара, Infiniti FX37 и Cadillac Escalade.

    Все четверо задержаны на двое суток, их проверяют на причастность к аналогичным хищениям.

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    Комментарии 7

    27703742324 Авг 2022 в 16:19
    Если человек верит тому, что ему говорят по телефону и переводит куда-то 12 млн рублей, то у меня возникает вопрос: а он вообще понимает, что такое 12 млн или для него это просто фантики?😁
    +0−0
    своих не бросаем24 Авг 2022 в 15:24
    не понял, где украинцы?
    +6−0
    Pilat24 Авг 2022 в 15:07
    Мне бы хватило двух часов, чтобы их расколоть по всем эпизодам.
    Причем двух часов на всех 4-х.
    По 30 минут на каждого.
    +1−5
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