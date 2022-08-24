Офис в центре, «Кадиллак» и бравая команда. Петербургская полиция схватила за «руку» группировку банковских мошенников с Украины

Четверо в Петербурге и Ленинградской области задержаны по подозрению в миллионных хищениях у пенсионеров. Кроме уголовного дела о мошенничестве, их объединяет работа в одном кредитном агентстве, стало известно «Фонтанке» 24 августа.

Старт уголовному делу дало заявление 76-летнего жителя Калининского района, который за первые два месяца зимы лишился 12 млн рублей. Он поверил небылицам телефонного хитреца, который представлялся сотрудником службы безопасности банка, рассказывал о хакерских атаках на счета и убеждал продать квартиру. В июне дело приросло новым эпизодом: без 400 тысяч осталась жительница Петродворцового района.



По версии полиции, обоих пенсионеров обманули одни и те же люди, вступившие в сговор с мошенниками на Украине. Подозреваемых задержали накануне. В отдел доставили троих мужчин и женщину в возрасте 31– 41 года. Трое из них являются коллегами.

Они работают в сфере финансового консалтинга, офис, судя по сайту, находится на Загородном проспекте. Клиентам обещают полную прозрачность и максимально выгодные условия. Среди задержанных оказалась менеджер ипотечного кредитования, руководитель проекта, работающий с теми, кому срочно нужны деньги, и гендиректор. В девизе последнего — заявление о том, что из любой ситуации всегда есть два выхода.

