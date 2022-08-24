Трамваи семи маршрутов в Петербурге не вышли в рейс из-за проблем с рельсами на Московском

Причиной сбоя трамвайного движения в Петербурге утром 24 августа, по данным «Фонтанки», стала проблема с рельсами у железнодорожного моста на Московском проспекте. Такой мост есть у станции метро «Электросила».

Восстановительные работы уже завершаются, трамваи планируется пустить в ближайшее время.



Напомним, утром «Горэлектротранс» сообщил, что «из-за неисправности пути 24 августа задержано начало движения трамвайных маршрутов №№ 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62». Эти маршруты проходят в южных районах города и некоторые — в центре.

