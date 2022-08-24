    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманОрловский тоннель?«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Трамваи семи маршрутов в Петербурге не вышли в рейс из-за проблем с рельсами на Московском

    1922
    обсудить

    Причиной сбоя трамвайного движения в Петербурге утром 24 августа, по данным «Фонтанки», стала проблема с рельсами у железнодорожного моста на Московском проспекте. Такой мост есть у станции метро «Электросила».

    Восстановительные работы уже завершаются, трамваи планируется пустить в ближайшее время.

    Напомним, утром «Горэлектротранс» сообщил, что «из-за неисправности пути 24 августа задержано начало движения трамвайных маршрутов №№ 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62». Эти маршруты проходят в южных районах города и некоторые — в центре.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close