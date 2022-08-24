    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманОрловский тоннель?«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Семь трамвайных маршрутов в Петербурге не смогли начать движение. Проверьте по карте, не ваш ли это район

    6099
    4 комментария

    Утром 24 августа в Петербурге не смогли выйти в рейс трамваи семи маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

    Причиной сбоя на предприятии назвали неисправность пути, не уточнив детали. Из-за этого, как говорится в сообщении, «задержано начало движения трамвайных маршрутов №№ 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62». Эти маршруты идут по южным районам города: Фрунзенскому, Московскому, 16-й и 25-й трамваи доходят до центра (смотрите ниже схемы на «Яндекс.Картах»).

    Сейчас ведутся оперативные работы. После их завершения движение трамваев возобновится.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close