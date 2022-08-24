Семь трамвайных маршрутов в Петербурге не смогли начать движение. Проверьте по карте, не ваш ли это район

Утром 24 августа в Петербурге не смогли выйти в рейс трамваи семи маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».
Причиной сбоя на предприятии назвали неисправность пути, не уточнив детали. Из-за этого, как говорится в сообщении, «задержано начало движения трамвайных маршрутов №№ 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62». Эти маршруты идут по южным районам города: Фрунзенскому, Московскому, 16-й и 25-й трамваи доходят до центра (смотрите ниже схемы на «Яндекс.Картах»).
Сейчас ведутся оперативные работы. После их завершения движение трамваев возобновится.