Лавров об убийстве Дугиной: Организаторам и исполнителям не может быть пощады

Глава МИД России Сергей Лавров считает убийство журналистки Дарьи Дугиной «варварским преступлением», которому «нет никакого прощения».



«ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Надеюсь, расследование будет быстро завершено и по его итогам организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады», — сказал Лавров 23 августа на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии.



Во вторник в московском телецентре «Останкино» прошла траурная церемония прощания с Дарьей Дугиной. Проститься с ней пришли сотни людей, в том числе ее родители Наталия Мелентьева и философ Александр Дугин, близкие, коллеги, активисты и политики.

