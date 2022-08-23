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    Убийство Дарьи Дугиной

    Лавров об убийстве Дугиной: Организаторам и исполнителям не может быть пощады

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    Глава МИД России Сергей Лавров считает убийство журналистки Дарьи Дугиной «варварским преступлением», которому «нет никакого прощения».

    «ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Надеюсь, расследование будет быстро завершено и по его итогам организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады», — сказал Лавров 23 августа на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии.

    Во вторник в московском телецентре «Останкино» прошла траурная церемония прощания с Дарьей Дугиной. Проститься с ней пришли сотни людей, в том числе ее родители Наталия Мелентьева и философ Александр Дугин, близкие, коллеги, активисты и политики.

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Президент Путин наградил её посмертно орденом Мужества. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она якобы прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».

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