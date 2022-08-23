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    Прощание с Дарьей Дугиной началось в Останкино

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    В Москве утром 23 августа началось прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной.

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    Как сообщает РИА Новости, гражданская панихида проходит в Останкино. У гроба — родители погибшей Наталия Мелентьева и Александр Дугин. Среди гостей — друзья и близкие Дарьи Дугиной, её коллеги и активисты. В телецентре зачитали соболезнования президента России Владимира Путина, передаёт MSK1.RU.

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Президент Путин наградил её посмертно орденом Мужества. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она якобы прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 20 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».

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