Правоохранители после гибели журналистки Дарьи Дугиной проверят структуры, охранявшие фестиваль «Традиция». Об этом 22 августа заявил депутат Александр Хинштейн.
«Росгвардия совместно со Следственным комитетом проведет проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале «Традиция», где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной: ЧОО «Комкон-Безопасность» и ЧОО "Феникс"», — пишет Хинштейн в своем телеграм-канале.
Ранее в ФСБ показали видео с предполагаемой убийцей — гражданкой Украины. На камеры попало, как женщина въехала на территорию России, жила в Москве, а после уехала в Эстонию.