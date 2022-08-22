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    Убийство Дарьи Дугиной

    Хинштейн: СК и Росгвардия проверят охрану фестиваля «Традиция» после гибели Дугиной

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    Правоохранители после гибели журналистки Дарьи Дугиной проверят структуры, охранявшие фестиваль «Традиция». Об этом 22 августа заявил депутат Александр Хинштейн.

    «Росгвардия совместно со Следственным комитетом проведет проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале «Традиция», где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной: ЧОО «Комкон-Безопасность» и ЧОО "Феникс"», — пишет Хинштейн в своем телеграм-канале.

    Ранее в ФСБ показали видео с предполагаемой убийцей — гражданкой Украины. На камеры попало, как женщина въехала на территорию России, жила в Москве, а после уехала в Эстонию.

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

    Напомним, что в понедельник, спустя два дня после убийства Дарьи Дугиной, в ФСБ отчитались, что раскрыли резонансное преступление. По данным ведомства, заказчиками были украинские спецслужбы, а исполнительницей — женщина 1979 года рождения. В спецслужбе рассказали, что предполагаемая убийца приехала в Россию со своей 12-летней дочерью и следила за журналисткой на Mini Cooper. В день покушения они приехали на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.

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