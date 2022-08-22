Немецкие оппозиционные политики предлагают запретить выдачу шенгенских виз россиянам

В Германии представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов
«Невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло», — цитирует издание представителя ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, члена Европарламента Денниса Радтке.
Представитель ХСС Андреа Линдхольц объясняет, что прекращение выдачи виз станет «четкими сигналами и российскому населению».
При этом представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт считает, что общий запрет неоправдан, российский народ не является врагом, въезд в Европу надо запретить только тем, кто связан с российской властью и получает от неё выгоду.
По данным источника ТАСС, 30–31 августа на неформальной встрече в Праге главы европейских МИД рассмотрят предложения государств Прибалтики и Финляндии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.
Финский МИД 16 августа официально заявил о введении ограничений на получение виз для жителей России. Для туристов будут открывать не более 100 слотов в сутки —
МИД России допустил, что Евросоюз может принять решение о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам РФ.