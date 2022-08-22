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    Немецкие оппозиционные политики предлагают запретить выдачу шенгенских виз россиянам

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    В Германии представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), находящегося в оппозиции, призывают прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, передаёт 22 августа ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

    «Невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло», — цитирует издание представителя ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, члена Европарламента Денниса Радтке.

    Представитель ХСС Андреа Линдхольц объясняет, что прекращение выдачи виз станет «четкими сигналами и российскому населению».

    При этом представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт считает, что общий запрет неоправдан, российский народ не является врагом, въезд в Европу надо запретить только тем, кто связан с российской властью и получает от неё выгоду.

    По данным источника ТАСС, 30–31 августа на неформальной встрече в Праге главы европейских МИД рассмотрят предложения государств Прибалтики и Финляндии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.

    Финский МИД 16 августа официально заявил о введении ограничений на получение виз для жителей России. Для туристов будут открывать не более 100 слотов в сутки — 10 % от текущего количества. С 1 сентября визовые центры вдвое урежут число слотов для подачи на визу и будут обрабатывать заявки в индивидуальном порядке. Власти Эстонии 18 августа прекратили выдавать визы россиянам и впускать их в страну.

    МИД России допустил, что Евросоюз может принять решение о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам РФ.

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