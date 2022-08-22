Немецкие оппозиционные политики предлагают запретить выдачу шенгенских виз россиянам

«Невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло», — цитирует издание представителя ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, члена Европарламента Денниса Радтке.

В Германии представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) , находящегося в оппозиции, призывают прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, передаёт 22 августа ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag .

При этом представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт считает, что общий запрет неоправдан, российский народ не является врагом, въезд в Европу надо запретить только тем, кто связан с российской властью и получает от неё выгоду.



По данным источника ТАСС, 30–31 августа на неформальной встрече в Праге главы европейских МИД рассмотрят предложения государств Прибалтики и Финляндии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам.

