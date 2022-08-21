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    Еще и кофе. WSJ узнал о грядущем дефиците и росте цен

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    Из-за плохого урожая в Бразилии, стране, производящей больше всего кофе в мире, стоимость напитка может возрасти. Производство падает второй год подряд. В прошлом году зерна сначала пострадали от засухи, затем от заморозков. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

    В этом году производители ожидают почти двукратное сокращение урожая. Это, в свою очередь, может стать причиной дефицита на международном рынке и резкого роста цен. В качестве примера WSJ приводит кофейный кооператив Minasul: в 2022-м компания получит меньше 1 миллиона мешков кофе против 2,2 миллионов в 2020 году.

    При этом мировое потребление кофе будет опережать производство второй год подряд. Так, запасы кофе на складах Intercontinental Exchange находятся на самом низком уровне за последние 100 лет.

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