Еще и кофе. WSJ узнал о грядущем дефиците и росте цен

Из-за плохого урожая в Бразилии, стране, производящей больше всего кофе в мире, стоимость напитка может возрасти. Производство падает второй год подряд. В прошлом году зерна сначала пострадали от засухи, затем от заморозков. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



В этом году производители ожидают почти двукратное сокращение урожая. Это, в свою очередь, может стать причиной дефицита на международном рынке и резкого роста цен. В качестве примера WSJ приводит кофейный кооператив Minasul: в 2022-м компания получит меньше 1 миллиона мешков кофе против 2,2 миллионов в 2020 году.