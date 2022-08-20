Приклеенный к стене банан стал причиной иска в США. Художник обвинил коллегу в плагиате

Иск художника Джо Морфорда, обвинившего коллегу Маурицио Каттелана в плагиате, будет рассмотрен в США. Речь идет о произведении, в котором банан был приклеен скотчем к стене. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, Каттелан, по мнению истца, скопировал его работу под названием «Банан и апельсин», созданную в 2000 году. Концепция обоих художников предполагала, что банан будет прикреплен к стене под определенным углом. Только Морфорд прикреплял к стене банан и апельсин.
По мнению Каттелана, Морфорд не может обладать авторскими правами на произведение, поскольку в его работе был использован искусственный банан. У Каттелана же — настоящий.
Ход иску был дан, поскольку окружной судья Флориды Роберт Скола-младший нашел сходство в работах художников: в обоих случаях бананы были закреплены серебристой лентой и под похожими углами.
Сумма иска составляет примерно 390 тысяч долларов. Именно столько Каттелан заработал на продаже копий своего произведения.