Приклеенный к стене банан стал причиной иска в США. Художник обвинил коллегу в плагиате

Иск художника Джо Морфорда, обвинившего коллегу Маурицио Каттелана в плагиате, будет рассмотрен в США. Речь идет о произведении, в котором банан был приклеен скотчем к стене. Об этом сообщает The Guardian.



По данным издания, Каттелан, по мнению истца, скопировал его работу под названием «Банан и апельсин», созданную в 2000 году. Концепция обоих художников предполагала, что банан будет прикреплен к стене под определенным углом. Только Морфорд прикреплял к стене банан и апельсин.