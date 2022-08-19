Романтический Петербург: куда пойти на свидание и зачем

Свидание по-петербургски — это как? Главное в нем — место: не только красивое, но еще и интересное, о котором можно поговорить — в качестве затравки, пока еще собеседники немного стесняются. Выбирайте из списка, который составил для вас «Отличный Петербург», читайте истории любви и легенды, выбирайте, верить или нет локальным приметам, запоминайте — потом расскажете, как все прошло.
Самое петербургское свидание
Место: Семимостье на пересечении каналов Крюкова и Грибоедова
Около самого морского храма в Петербурге, Николы Морского, есть место, где образуют перекресток не улицы, а каналы — Грибоедова и Крюков. Там сходятся в одной точке три моста — Пикалов, Старо-Никольский и Красногвардейский. Если подойти к Пикалову и встать так, чтобы собор оказался слева, то с этой точки вы увидите сразу семь мостов*.
Пока мосты теряются и находятся, вы сможете преодолеть смущение, став немного поближе — точка-то довольно небольшая. А еще — загадать желание: они тут сбываются непрерывно с тех пор, как эти мосты построили. Современное добавление: сбудется быстрее и благоприятнее, если в процессе делать совместное селфи.
Дальше гулять можно хоть в Коломну, хоть через Театральную площадь в Новую Голландию, хоть к Исаакию. Главное уже сделано.
* На всякий случай выучите наизусть и блистайте знанием вопроса: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилёвский, Кашин и Торговый.
Для тех, кто предпочитает отношения строить на прочном фундаменте
Место: Банковский мостик через канал Грибоедова
Если для вас финансы и отношения — это две разные истории, смело пропускайте это место. Для тех же, кто предпочитает сначала базис, а потом надстройку… Ой, извините, сначала обеспечение нормального уровня жизни, а потом уже романтику, это место для свидания самое правильное.
Во-первых, сам мостик очень хорош: он прелестно узкий и на нем как-то особенно уютно стоять в обнимку или просто рядом и фотографировать воды канала Грибоедова. Во-вторых, грифоны на Банковском мосту — это те же котики. Они милые и нежные. А еще стерегут золото и прочие материальные ценности.
Так что тут вполне можно поговорить о мифических животных, о деньгах и инвестициях, о том, должен ли в семье быть общий бюджет, если ваши отношения уже так далеко зашли. Ну и конечно полюбоваться Казанским собором — вид сзади — и рассказать, что Воронихин хотел построить и с этой стороны колоннаду, да финансы подвели.
Для истинных романтиков с трагическим подтекстом
Место: Эрмитажный мост через Зимнюю канавку
Петербург построен на островах — рукотворных и естественных. Конечно, где тут еще свидания устраивать, как не на мостах. Это же символ объединения, связи и судьбы. Но вы заметили, как мы ловко выбираем неразводные?
С Эрмитажного моста, как отредактировал Пушкина Чайковский, кинулась в воду Лиза, не дождавшись своего Германа. Отличный зачин, чтобы выяснить, общие ли у вас взгляды на литературу, классическую музыку, азартные игры, мистику и ответственность.
Говорят, если прийти сюда белой ночью около полуночи и подкараулить момент, когда никого рядом не окажется, можно увидеть призрак несчастной девушки. Музыка Чайковского, легенда народная.
Если хотите сбить трагико-мистический настрой, пригласите визави к Адмиралтейству гладить верблюда.
Самое музыкальное. И немного театральное
Место: Елагин остров. Павильон под флагом, или Миловида
На отдаленных Островах раньше отдыхал весь Петербург. Был это глубокий загород. Кстати, именно сюда шел Раскольников, обдумывая свое преступление, но пока еще не задумываясь о наказании: «Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашенною в зелени дачей, смотрел в ограду... Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел».
Цветы, зелень, художественное стекло и керамика — иногда даже выставленные на газонах. Да, это наш Елагин, один из уникального архипелага, который теперь почти что в самом центре. Для романтических встреч здесь особенно подходит Миловида — ротонда на углу Большой и Средней Невок. Можно как бы нечаянно обронить это название и прослыть знатоком и эстетом — ведь это сооружение официально называется «Павильон под флагом».
Здесь особая акустика, и есть поверье, что сказанное тут вслух непременно исполнится. Надо только найти точку, где голос прозвучит лучше всего. Или вот чем не вариант — поразить второго участника вокальными данными. И спеть, конечно, что-нибудь очень романтическое, с намеком. Чтобы сразу все стало понятно, но не впрямую.
А потом любоваться панорамой Невки и Каменного острова напротив. Или пойти уж сразу на Каменный к уникальному деревянному театру и попытаться попасть на спектакль.
Самая северная легенда о любви. В Петербурге, конечно
Место: памятник Карлу и Эмилии на улице Бутлерова, 22
Неожиданно, может, для жителей северных районов: у вас под боком самая удивительная легенда, которая возможна только в Петербурге. Итак, в немецкой колонии на северной окраине города жили-были по соседству две семьи. Одна победнее, и в ней был сын Карл. Другая побогаче — и в ней дочь Эмилия. Они полюбили друг друга, но родители Эмилии не отдали ее замуж за Карла, потому что он был беден.
Карл много и долго работал и заработал какое-то количество денег, но оно снова не устроило родителей Эмилии. Карл построил себе дом — но и это не смягчило жестокие сердца. Меж тем время шло — и как-то незаметно просвистели 20 лет. Сорокалетние Карл и Эмилия отчаялись пожениться, взялись за руки и утопились в местном пруду (по другой версии — отравились).
Теперь им поставили памятник, рядом с которым можно встретиться и поговорить об эмансипации женщин, ожиданиях родителей, взглядах на связь без брака... Ну, про погоду: раньше влюбленные стояли под зонтом, но его, разумеется, быстро сперли.
А потом можно, если хочется прогуляться, пойти к скромному памятнику на том месте, где когда-то похоронили влюбленных. Потому что в Питере любая легенда — это реальность. Найти эту могилу — отличный квест, а он сближает. Подсказка: пройдите мимо памятника Чапаеву.
Лесная и дуэльная романтика
Место: Парк Лесотехнической академии
Почти в диком лесу, на самой окраине города незадолго до восстания декабристов произошла одна из самых дурацких дуэлей в России: стрелялись Владимир Новосильцев, флигель-адъютант императора Александра I, и поручик лейб-гвардии Семеновского полка Константин Чернов.
Дело, несомненно, было в маменьке Новосильцева: не одобрила уже обрученную невесту сыночки — мол, незнатна и отчество у нее вообще Пахомовна. Владимир матушку послушался и невесту бросил.
С другой стороны к барьеру подошел брат невесты, который за честь сестры естественным (тогда) образом вступился. И эти два молодых, красивых, наверное, даже в чем-то талантливых продукта своего времени друг друга ухлопали: от полученных ран умерли оба.
Кондратий Рылеев (еще не декабрист, но вот-вот) написал стихотворение «На смерть Чернова», а мать Новосильцева построила недалеко от парка Владимирскую церковь и устроила при ней богадельню. Церковь, кстати, снесли в 1932 году, а остальные постройки сохранились.
То-то невесте от того было радости… Но во всем надо искать положительный момент: такая свекровь — и мимо.
В качестве прелюдии к свиданию можно поискать памятный знак на месте дуэли, а на нем — уточнить роль маменьки в жизни обоих участников.
Для изобретательных и ловких любителей фольклора
Место: Сад филологического факультета
Попасть сюда несложно, никому не запрещается — здесь можно оказаться, стоит только захотеть.
Самая уморительная легенда Петербурга связана с очень серьезным местом. Под сенью филологического факультета Университета (что значит какого? Университет у нас один!) живет-поживает маленький бронзовый бегемот. Девочка. Ее зовут Тоня.
На полном серьезе рассказывайте: жили на Васильевском юноша и девушка, которые от общей неустроенности и возражений родителей решили утопиться в Неве. Но в процессе передумали. Тут мимо проплывал бегемот… (главное — не ржать!). Девушка схватилась за правое ухо, юноша за левое — так и выплыли. Если собеседник примет это всерьез… Ну, делайте выводы, что ли.
Ну или вместе посмеетесь как следует. Не забудьте только, что для счастья в скором браке мальчикам надо подержать Тоню за левое ухо, а девочкам за правое. Очень важно не перепутать.
А как попасть в сад филфака — найдите сами. Это же свидание для изобретательных!
Под сенью древней улыбки
Место: напротив Академии художеств. Сфинксы
О том, где сфинксов нашли, почем брали и как перевозили, рассказано уже так много, что мы и повторять не будем.
А знаете ли вы, что сфинкс — женского рода? И раньше их называли свинками. Только им не проболтайтесь, а то они коварные, обидчивые и мстительные. Особенно одна из них, предводительница всех загадочных и потусторонних существ города. Только никто не знает, какая из сфинксов она.
Не пугайтесь: если не смотреть в лицо сфинксам на закате, когда оно меняет выражение с ласкового на гневное, вам ничего не грозит. В это время лучше разглядывать веселых грифонов, любоваться волнами Невы и загадывать желания: они здесь всегда сбываются, да только не всегда так, как загадали...
Это место подойдет и для первого свидания, и для очередного, и даже для последнего. Эти сфинксы столько уже повидали, что их спокойствие, несомненно, вас поддержит и ободрит. Только в лицо им на закате не смотрите, пожалуйста.
Кто любит котиков — за мной!
Место: угол Невского проспекта и Малой Садовой
Коты — как много в этом звуке… Если вам хочется шумного веселья, толпы, в которой можно затеряться, и еще котиков — смело назначайте свидание на одной из самых карнавальных и несерьезных улиц города — Малой Садовой.
Здесь можно загадать сразу три желания. Во-первых, котики: Елисей и Василиса. Василису достаточно просто найти — и сразу загадывать. Елисей исполняет желания с условиями: к нему надо закинуть монетку, и если она не упадет и не разобьет окно бедным котиным соседям, то желание сбудется. Третья возможность — надо покрутить шар фонтана столько раз, сколько нынче часов. Или какой сегодня день недели. Или пока не надоест. В общем, развлекайтесь.
Укрыться же от дождя или просто отдохнуть можно в магазине Елисеева — он за углом. Про люстру сразу говорим: не было там никакой люстры, а те, кто ее помнит, просто пришельцы из параллельного мира.
Для детей и про детей
Место: памятник Пушкину на Пушкинской улице
Свернув с шумного Невского, можно попасть к Пушкину. Нет, мы не про большой памятник на площади Искусств, он слишком велик и торжественен для свидания. Маленький, камерный, домашний на улице, в честь него названной, — вот идеальное место для свидания с намеком.
Выясните, как визави относится к детям, рассказав жизненную легенду: как-то раз, в тридцатые, памятник Пушкину отсюда решили убрать. Нипочему, просто решили, что не место. И вот уже приехали рабочие, машина, демонтаж вот-вот начнется… А вокруг памятника — дети. И ну давай они реветь: наш Пушкин, не отдадим Пушкина.
Прораб позвонил куда там следует, а там сказали так утомленно: «Ах, да оставьте им этого Пушкина!» — и трубку бросили. Так и стоит.
Потом, конечно, можно поспорить, кто круче, Пушкин или Лермонтов, или у кого из них была любовь романтичнее, или характер гаже. Но главное-то вы уже уловили, не так ли?