Романтический Петербург: куда пойти на свидание и зачем

Около самого морского храма в Петербурге, Николы Морского, есть место, где образуют перекресток не улицы, а каналы — Грибоедова и Крюков. Там сходятся в одной точке три моста — Пикалов, Старо-Никольский и Красногвардейский. Если подойти к Пикалову и встать так, чтобы собор оказался слева, то с этой точки вы увидите сразу семь мостов*.



Пока мосты теряются и находятся, вы сможете преодолеть смущение, став немного поближе — точка-то довольно небольшая. А еще — загадать желание: они тут сбываются непрерывно с тех пор, как эти мосты построили. Современное добавление: сбудется быстрее и благоприятнее, если в процессе делать совместное селфи.



Дальше гулять можно хоть в Коломну, хоть через Театральную площадь в Новую Голландию, хоть к Исаакию. Главное уже сделано.



* На всякий случай выучите наизусть и блистайте знанием вопроса: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилёвский, Кашин и Торговый.

