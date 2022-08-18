«Ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12-го этажа». Арестован второй обвиняемый в краже из Ленинградского зоопарка

Петроградский районный суд отправил под стражу 32-летнего туляка Артема Авакяна, обвиняемого в краже из Ленинградского зоопарка. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина любит ящериц, но с украденным экземпляром не задалось — животное умерло в аквариуме.



Следствие полагает, что вечером 13 августа Авакян и ранее арестованная Гарипова проникли в зоопарк и стащили из террариума ящерицу — акантозавра Натальи, которая стоит 21 тысячу рублей. Суд выяснил, что «ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12-го этажа». Похитители принесли ее домой, посадили в аквариум и купили корм, но пленница умерла через два дня. Авакян не придумал ничего лучше, чем выбросить труп ящерицы в окошко, а полицейским сказал, что она сама. Также установлено, что у мужчины дома есть геккон.

