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    «Ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12-го этажа». Арестован второй обвиняемый в краже из Ленинградского зоопарка

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    2 комментария

    Петроградский районный суд отправил под стражу 32-летнего туляка Артема Авакяна, обвиняемого в краже из Ленинградского зоопарка. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина любит ящериц, но с украденным экземпляром не задалось — животное умерло в аквариуме.

    Следствие полагает, что вечером 13 августа Авакян и ранее арестованная Гарипова проникли в зоопарк и стащили из террариума ящерицу — акантозавра Натальи, которая стоит 21 тысячу рублей. Суд выяснил, что «ящерица не принимала решение выпрыгнуть с 12-го этажа». Похитители принесли ее домой, посадили в аквариум и купили корм, но пленница умерла через два дня. Авакян не придумал ничего лучше, чем выбросить труп ящерицы в окошко, а полицейским сказал, что она сама. Также установлено, что у мужчины дома есть геккон.

    Следователь сообщил, что совершенное циничное по своему роду преступление, сопряженное с жестоким отношением к животному, указывает на деформацию моральных ценностей Авакяна. Обвиняемый просил не отправлять его под стражу, сказал, что ему стыдно, и заявил о готовности возместить ущерб. Защита просила запрет определенных действий, суд выбрал СИЗО.

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    Комментарии 2

    hal900018 Авг 2022 в 20:30
    Типичный пример потребителя ,мягко говоря ,с низкой социальной ответственностью...думает что все можно решить деньгами..
    +0−0
    Роберт Лэнгдон18 Авг 2022 в 19:03
    Вот история, достойная войти в анналы отечественного сыска 🕵️‍♀️
    +4−0
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