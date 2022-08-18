Руками не трогать. Вероятную похитительницу редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка отправили в СИЗО

Петроградский райсуд Петербурга арестовал Валерию Гарипову, которую обвиняют в краже редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка. Вероятная похитительница будет оставаться под стражей до 16 октября.
По версии следствия, вместе с напарником она забрала из террариума акантозавра, стоимость которого составляет 21 тыс. рублей. Об этом 18 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Девушка просила суд не заключать ее под стражу и выразила готовность возместить ущерб, однако решение об аресте все же приняли.
«Фонтанка» писала, что рептилия пропала из зоопарка на прошлой неделе. Камера засекла, что действовали двое. Во вторник, 16 августа, задержали второго возможного преступника — 32-летнего уроженца Тульской области, уже имевшего проблемы с законом. Он рассказал, что прихватил редкое животное в подарок жене. Пропажу нашли под окнами квартиры мужчины — по его словам, ящерица выпрыгнула из окна 12-го этажа и погибла.