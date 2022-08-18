Руками не трогать. Вероятную похитительницу редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка отправили в СИЗО

Петроградский райсуд Петербурга арестовал Валерию Гарипову, которую обвиняют в краже редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка. Вероятная похитительница будет оставаться под стражей до 16 октября.

По версии следствия, вместе с напарником она забрала из террариума акантозавра, стоимость которого составляет 21 тыс. рублей. Об этом 18 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Девушка просила суд не заключать ее под стражу и выразила готовность возместить ущерб, однако решение об аресте все же приняли.