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    Кража редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка попала на видео: с ней обошлись, как с котенком

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    3 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Из террариума Ленинградского зоопарка пропала редкая ящерица — акантозавр. Её унесли в женской сумке, несмотря на камеры.

    Инцидент произошел в минувшую пятницу, сообщили в пресс-службе зоопарка.

    Сотрудники увидели, что на одном из террариумов снят замок и исчезла одна из рептилий.

    Когда они подняли записи с камер, то увидели, что у стеклянного бокса крутился мужчина в темных очках и бейсболке. Когда же к нему подошла женщина, то он засунул руку в террариум, схватил ящерицу, как котенка, и положил её в сумку спутницы. После этого пара удалилась.

    О краже было сообщено в полицию Петроградского района. Пока акантозавр домой не вернулся.

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    Комментарии 3

    Трындин17 Авг 2022 в 13:52
    Кража на заказ?
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