Кража редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка попала на видео: с ней обошлись, как с котенком

«Фонтанка.ру»
Из террариума Ленинградского зоопарка пропала редкая ящерица — акантозавр. Её унесли в женской сумке, несмотря на камеры.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Сотрудники увидели, что на одном из террариумов снят замок и исчезла одна из рептилий.
Когда они подняли записи с камер, то увидели, что у стеклянного бокса крутился мужчина в темных очках и бейсболке. Когда же к нему подошла женщина, то он засунул руку в террариум, схватил ящерицу, как котенка, и положил её в сумку спутницы. После этого пара удалилась.
О краже было сообщено в полицию Петроградского района. Пока акантозавр домой не вернулся.