Нес в подарок жене, но не сберег. В Петербурге задержали возможного похитителя ящерицы из Ленинградского зоопарка

Мужчину, унесшего редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка, нашли. По предварительным данным, рептилия не выжила.
Предполагаемый похититель попался прошлым вечером у дома 11 по Народной улице, сообщили «Фонтанке» 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Это 32-летний уроженец Тульской области, уже имевший проблемы с законом. Его задержали сотрудники уголовного розыска Петроградского района.
По предварительным данным, он был пьян и прихватил из зоопарка редкую ящерицу в подарок жене. Зверинец оценил ущерб в 21 тысячу рублей. Пропажу нашли под окнами квартиры задержанного — по его словам, ящерица выпрыгнула из окна 12 этажа и погибла.
Рептилия пропала из зоопарка в прошлую пятницу. На одном из террариумов оказался снят замок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.