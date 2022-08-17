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    Нес в подарок жене, но не сберег. В Петербурге задержали возможного похитителя ящерицы из Ленинградского зоопарка

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    3 комментария

    Мужчину, унесшего редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка, нашли. По предварительным данным, рептилия не выжила.

    Предполагаемый похититель попался прошлым вечером у дома 11 по Народной улице, сообщили «Фонтанке» 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Это 32-летний уроженец Тульской области, уже имевший проблемы с законом. Его задержали сотрудники уголовного розыска Петроградского района.

    По предварительным данным, он был пьян и прихватил из зоопарка редкую ящерицу в подарок жене. Зверинец оценил ущерб в 21 тысячу рублей. Пропажу нашли под окнами квартиры задержанного — по его словам, ящерица выпрыгнула из окна 12 этажа и погибла.

    Рептилия пропала из зоопарка в прошлую пятницу. На одном из террариумов оказался снят замок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 3

    ProstoZloy17 Авг 2022 в 15:12
    В поликлинике видел замечательное объявление возле кадок с цветами: "Тот, кто унесет цветок, принесет домой еще одну болячку!"
    Думаю, жители Московского района знают эту поликлинику ;)
    Может, и в зоопарке что-то креативное на табличках замутить?
    +0−0
    27463145717 Авг 2022 в 15:07
    Корочк еще статью за жестокое обращение с животными впаяйте, и браконьерство
    +2−0
    alexadmin17 Авг 2022 в 14:51
    Но ведь их на видео двое. А это уже "группой лиц"
    +0−0
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