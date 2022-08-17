С половиной крыла. В Иркутской области Ан-24 с пассажирами на борту совершил аварийную посадку

Утром в среду, 17 августа, самолет совершил посадку с поврежденным крылом в аэропорту Усть-Кут в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительной информации, Ан-24 при заходе на посадку задел левым крылом поверхность земли. На борту находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — уточнили в ведомстве.