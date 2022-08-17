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    С половиной крыла. В Иркутской области Ан-24 с пассажирами на борту совершил аварийную посадку

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    9 комментариев

    Утром в среду, 17 августа, самолет совершил посадку с поврежденным крылом в аэропорту Усть-Кут в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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    По предварительной информации, Ан-24 при заходе на посадку задел левым крылом поверхность земли. На борту находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет.

    Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — уточнили в ведомстве.

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    Комментарии 9

    Сипсиk17 Авг 2022 в 08:45
    Пилоты молодцы, задеть на высокоплане плоскостью землю - это надо суметь. Самолёту всего шестой десяток лет пошел, а его вот так приземлили насовсем ((
    +1−0
    ProstoZloy17 Авг 2022 в 08:43
    Редкий случай. Обычно "возрастные" Ан-24 не отличались избытком прочности.
    +0−0
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