Просто взять и заменить. Власти Петербурга оценили масштабы импортозамещения в условиях санкций

В список необходимой замены иностранных аналогов вошли более 800 видов продукции — от легковых автомобилей до лекарств. Городские власти готовы давать в Петербурге землю под их производство без конкурсов и избыточных встречных обязательств, но лишь до конца 2022 г.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Правительство Северной столицы подготовило «перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории Санкт-Петербурга в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций». Проект постановления на днях опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.



Как следует из документа, список составлен во исполнение апрельского постановления правительства РФ «Об особенностях земельных отношений в этом году». Оно, в частности, разрешает предоставлять участки государственной и муниципальной земли в аренду без проведения торгов для производства продукции, необходимой для импортозамещения. Перечень должны установить власти регионов.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле на момент публикации не ответили на вопрос «Фонтанки» о механизмах предоставления земли для выпуска импортозамещающей продукции из перечня. Но не исключили, что в отличие от других механизмов привлечения инвесторов, здесь дело обойдется «без лишних барьеров».



Для сравнения: еще в 2021 году власти Петербурга разрешили предоставлять землю целевым образом для реализации так называемых масштабных инвестиционных проектов (МАИП). Однако порядок предоставления земли был разработан лишь спустя год и до сих пор окончательно не утвержден. В соответствии с ним инвестор должен вложить не менее 350 млн рублей в течение пяти лет в создание промышленного предприятия.

Перечень изделий, который власти сформировали по итогам общения с городскими предприятиями, любопытен и сам по себе. Всего в нем «Фонтанка» насчитала 865 позиций в 27 категориях. Вероятно, речь идет о тех изделиях, с которыми бизнес испытывает сложности из-за санкций и перебоев в поставках.



К примеру, импортозамещать в условиях санкций придется автопром. В списке комитета по промышленности легковые автомобили, грузовики, автобусы, машины скорой помощи, а также компоненты — коробки передач, двигатели внутреннего сгорания, электрическое и электронное оборудование и другие комплектующие.



Напомним, три петербургских завода с весны находятся в простое вместе с предприятиями, которые выпускают для них компоненты. Последние уже начали сокращать сотрудников. Hyundai заморозила на неопределенный срок запуск второй площадки в Шушарах, которую выкупила у GM. Завод стоит в законсервированном виде с 2015 года.



Любопытно, что при этом власти Петербурга планируют выплатить субсидию на технологическое присоединение к сетям заводу двигателей Hyundai WIA, запущенному в 2021 году. Согласно опубликованному проекту постановления максимальный размер субсидии составит 393 млн рублей.

На целевое предоставление земельных участков могут претендовать производители лекарств, фармацевтических субстанций, а также сывороток и вакцин. В перечне необходимых для импортозамещения медицинских изделий — 88 позиций, в том числе халаты, фартуки и другая спецодежда, дезинфекционные средства, лабораторные реагенты, стоматологические препараты, бинты и перевязочные материалы, приборы и дозиметрические системы, томографы, слуховые аппараты, хирургические стерилизаторы, шины для лечения переломов, протезы.



Заменять российскими аналогами власти Петербурга собираются и продукцию легкой промышленности. В списке ткани текстильные, белье постельное, белье столовое, белье туалетное и кухонное, а также спецодежда, одежда верхняя и защитная обувь. То есть речь скорее про ассортимент «Военторга» и аналог IKEA, чем про создание отечественной альтернативы западным модным брендам.

Поднимать отечественную промышленность проблематично без станков. В частности, на предоставление земли без торгов могут рассчитывать производители металлообрабатывающих станков, кузнечно-прессового оборудования, ковочных или штамповочных машин и молотов, гидравлических прессов и прессов для обработки металлов, деревообрабатывающих станков, оборудования для нанесения гальванического покрытия, а также устройств числового программного управления, промышленных роботов и робототехнических устройств.



Власти Петербурга готовы давать землю целевкой для производителей компьютеров и периферийного оборудования, электронных компонентов, кассовых терминалов и банкоматов, запоминающих устройств и устройств ввода и вывода, принтеров, факсов и копировальных машин, а также другой радиоэлектроники. Льготы распространятся на тех, кто готов выпускать видео- и фотоаппаратуру, волоконно-оптические кабели, газоанализаторы или дымоанализаторы и прочую продукцию отрасли фотоники и светотехники.

Самая обширная категория — продукция судостроения — содержит 145 позиций. Инвесторам предлагают строить отечественные пассажирские, круизные и экскурсионные морские суда, речные пассажирские суда, морские танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов, рыболовные и китобойные суда, а также широкий перечень оборудования — от спасательных жилетов до частей электродвигателей и генераторов, карданные передачи и приводные валы, цепи и натяжные устройства, а заодно оборудование для производства рыбных продуктов и для для промышленного приготовления или подогрева пищи.



Производить отечественные аналоги хотят и для железнодорожной техники, в том числе локомотивы и вагоны.

В списках Смольного значится продукция отрасли специального машиностроения, энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, тяжелого машиностроения, а также строительные материалы, изделия мебельной и деревообрабатывающей промышленности, арматуростроения, химические вещества, используемые при добыче и переработке полезных ископаемых, оборудование для подготовки, хранения и переработки углеводородов, компрессорное и холодильное оборудование, насосы и бурильные установки, химическая и нефтегазохимическая продукция, приборы для измерения, продукция отрасли металлургии и материалов, машины и оборудование общего назначения, продукция лесопромышленного комплекса, а заодно и музыкальные инструменты и звуковое оборудование.

Правда, возможность получить землю целевкой для импортозамещающей продукции дается лишь до конца 2023 года. Так что времени у потенциальных инвесторов, чтобы договориться с городом, не так много. Кроме того, потребуются изменения в городской закон, регулирующий предоставление недвижимости под строительство и реконструкцию. На данный момент производство продукции, необходимой для импортозамещения в условиях санкций, в списке оснований для целевого предоставления отсутствует.



Как показывает практика, принятие необходимых нормативных актов может затянуться. Так, власти города еще в 2020 году разработали другой механизм поощрения инвестиций — офсетные контракты, по которым регион гарантирует закупки продукции. Всего город планировал заключить договоры по офсетам на 28 наименований лекарств, сообщал ранее глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. Однако сперва потребовались изменения федерального законодательства, которые устанавливают планку для таких инвестиций в 100 млн рублей и снижают требования к опыту работы с госзаказчиками. Финальный вариант городского постановления проходит согласования. Первый конкурс проведут в августе, сообщал финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»