Инвесторов для реновации в Петербурге будут выбирать на торгах

Выбор инвесторов для кварталов в Петербурге, которые войдут в программу комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ) будут выбирать через процедуру торгов. Об этом в опубликованном 11 августа интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

«Если же жители согласны с разработанным ППТ, начинаем двигаться дальше. У нас появилась граддокументация, на основании этого начинает готовиться проект договора с четкой этапностью, перечнем мероприятий по реализации этого ППТ, зонами ответственности, разграничением ответственности публичного образования, потенциального инвестора. Это как раз будет прописано в порядке взаимодействия. Детализация в проекте договора не имеет границ. И вот этот проект договора коллегиального согласия уже является предметом проведения открытых торгов по выбору участника», — сообщил «строительный» замглавы Петербурга.