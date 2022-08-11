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    Инвесторов для реновации в Петербурге будут выбирать на торгах

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    1 комментарий

    Выбор инвесторов для кварталов в Петербурге, которые войдут в программу комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ) будут выбирать через процедуру торгов. Об этом в опубликованном 11 августа интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

    «Если же жители согласны с разработанным ППТ, начинаем двигаться дальше. У нас появилась граддокументация, на основании этого начинает готовиться проект договора с четкой этапностью, перечнем мероприятий по реализации этого ППТ, зонами ответственности, разграничением ответственности публичного образования, потенциального инвестора. Это как раз будет прописано в порядке взаимодействия. Детализация в проекте договора не имеет границ. И вот этот проект договора коллегиального согласия уже является предметом проведения открытых торгов по выбору участника», — сообщил «строительный» замглавы Петербурга.

    Линченко пояснил, что фактически инвестора будут искать под конкретные условия, которые у каждого попавшего в КРТ квартала будут индивидуальные.

    Подробнее о том, какие этапы должна пройти новая волна реновации в Петербурге, которая затронет расселение и снос типовых панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки, читайте в интервью Николая Линченко на «Фонтанке».

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    Комментарии 1

    piterez11 Авг 2022 в 12:43
    Жители не верят ничему, особенно обещаниям преступной власти! А о доверии вообще нечего говорить!
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