Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось еще на одного человека

Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось до 14 человек, пострадали более 60 многоквартирных домов, возбуждено уголовное дело. Об этом 10 августа рассказал глава республики Крым Аксенов.
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Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось до 14 человек, пострадали более 60 многоквартирных домов, возбуждено уголовное дело. Об этом 10 августа рассказал глава республики Крым Аксенов.
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Сначала сообщалось о трех пострадавших, затем стало известно о девяти, а позже о 13.
Ранее «Фонтанка» писала, что в результате взрывов один гражданский погиб. Как пишет Baza, им оказался 58-летний местный житель, который во время инцидента делал покупки в магазине, расположенном неподалеку от аэродрома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и умер спустя несколько минут.
Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.
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