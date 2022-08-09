Туристы в спешке покидают пляжи в крымской Новофедоровке и уезжают из посёлка

Очевидцы выкладывают кадры из Новофедоровки Сакского района Крыма, где 9 августа произошло несколько мощных взрывов. Люди спешно покидают пляжи. В местных пабликах сообщается, что из поселка начали уезжать на машинах туристы и местные жители. Судя по сервису «Яндекс.Карты», на выездах образовались пробки.
Причины происшествия пока неизвестны. Информацию о взрывах подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков, однако попросил «подождать официальных сообщений и не плодить версии». На место выехал глава республики Сергей Аксенов, подробностей он также не привел.
К месту ЧП в Крыму направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется. По данным Ассоциации туроператоров России, среди отдыхающих жертв нет.