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    В Крыму звучали взрывы: что известно

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    Туристы в спешке покидают пляжи в крымской Новофедоровке и уезжают из посёлка

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    Очевидцы выкладывают кадры из Новофедоровки Сакского района Крыма, где 9 августа произошло несколько мощных взрывов. Люди спешно покидают пляжи. В местных пабликах сообщается, что из поселка начали уезжать на машинах туристы и местные жители. Судя по сервису «Яндекс.Карты», на выездах образовались пробки.

    Причины происшествия пока неизвестны. Информацию о взрывах подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков, однако попросил «подождать официальных сообщений и не плодить версии». На место выехал глава республики Сергей Аксенов, подробностей он также не привел.

    К месту ЧП в Крыму направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется. По данным Ассоциации туроператоров России, среди отдыхающих жертв нет.

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