Число пострадавших в результате взрывов в Крыму снова увеличилось. Теперь их девять

Число пострадавших в результате взрывов боеприпасов в поселке Новофедоровка Сакского района Республики Крым возросло до девяти. Погибшим по-прежнему числится один человек.
Как сообщили вечером 9 августа в региональном минздраве, семерых пострадавших, включая двоих детей, доставили в Сакскую районную больницу. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, еще один человек находится на стационарном лечении.
Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в Симферополе. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания помощи они были отправлены домой, уточняется в сообщении крымского минздрава.
Ранее «Фонтанка» писала, что в результате взрывов один гражданский погиб. Как пишет Baza, им оказался 58-летний местный житель, который во время инцидента делал покупки в магазине, расположенном неподалеку от аэродрома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и умер спустя несколько минут.