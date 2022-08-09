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    Число пострадавших в результате взрывов в Крыму снова увеличилось. Теперь их девять

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    Число пострадавших в результате взрывов боеприпасов в поселке Новофедоровка Сакского района Республики Крым возросло до девяти. Погибшим по-прежнему числится один человек.

    Как сообщили вечером 9 августа в региональном минздраве, семерых пострадавших, включая двоих детей, доставили в Сакскую районную больницу. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, еще один человек находится на стационарном лечении.

    Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в Симферополе. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания помощи они были отправлены домой, уточняется в сообщении крымского минздрава.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в результате взрывов один гражданский погиб. Как пишет Baza, им оказался 58-летний местный житель, который во время инцидента делал покупки в магазине, расположенном неподалеку от аэродрома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и умер спустя несколько минут.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

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