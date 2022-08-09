Количество пострадавших при взрывах в Новофёдоровке выросло. Теперь детей двое

До семи человек увеличилось количество пострадавших в результате взрывов боеприпасов на военном аэродроме «Саки» вблизи поселка Новофёдоровка Сакского района Крыма. Об этом 9 августа сообщает республиканский Минздрав.



«По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения», — рассказали в ведомстве.

