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    Количество пострадавших при взрывах в Новофёдоровке выросло. Теперь детей двое

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    До семи человек увеличилось количество пострадавших в результате взрывов боеприпасов на военном аэродроме «Саки» вблизи поселка Новофёдоровка Сакского района Крыма. Об этом 9 августа сообщает республиканский Минздрав.

    «По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения», — рассказали в ведомстве.

    Шестерым пострадавшим оказали медпомощь и отправили их лечиться домой. Седьмой остается в Сакской райбольнице в состоянии средней степени тяжести.

    Один гражданский погиб. Как пишет Baza, им оказался 58-летний местный житель, который во время инцидента делал покупки в магазине, расположенном неподалеку от аэродрома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и умер спустя несколько минут.

    Напомним, во вторник около 15:00 серия взрывов и пожар произошли на военном аэродроме «Саки» вблизи поселка Новофёдоровка. В Минобороны рассказали, что на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Источники информагентств говорили, что в качестве основной причины рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

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