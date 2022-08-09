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    В Крыму звучали взрывы: что известно

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    Минобороны РФ назвало причину взрывов в Новофедоровке

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    Взрыв на территории аэродрома «Саки» в Крыму произошел из-за детонации нескольких авиационных снарядов. Об этом 9 августа сообщили в Минобороны РФ.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    «Около 15:20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — заявили в ведомстве (цитата по РИА Новости).

    Там добавили, что «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было». Сейчас спасатели продолжают тушить пожар. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Жителей домов в Сакском районе, расположенных неподалеку от места взрывов, эвакуируют. Полиция оцепила пятикилометровую зону по периметру аэродрома.

    Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что говорить о пострадавших «пока рано». По его словам, никто из гражданских за помощью в медучреждения пока не обращался.

    Незадолго до сообщения Минобороны свою версию произошедшего озвучила главред RT Маргарита Симоньян. «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», – написала она в своем телеграм-канале.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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