Минобороны РФ назвало причину взрывов в Новофедоровке

Взрыв на территории аэродрома «Саки» в Крыму произошел из-за детонации нескольких авиационных снарядов. Об этом 9 августа сообщили в Минобороны РФ.
«Около 15:20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — заявили в ведомстве (цитата по РИА Новости).
Там добавили, что «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было». Сейчас спасатели продолжают тушить пожар. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Жителей домов в Сакском районе, расположенных неподалеку от места взрывов, эвакуируют. Полиция оцепила пятикилометровую зону по периметру аэродрома.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что говорить о пострадавших «пока рано». По его словам, никто из гражданских за помощью в медучреждения пока не обращался.
Незадолго до сообщения Минобороны свою версию произошедшего озвучила главред RT Маргарита Симоньян. «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», – написала она в своем телеграм-канале.