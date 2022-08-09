СМИ: Нарушение пожарной безопасности — основная версия произошедшего в Крыму

В качестве основной причины взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Об этом 9 августа пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны.



Собеседники агентств подчеркивают, что нет никаких доказательств намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва.



Официально в Минобороны также сообщали, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, при этом «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

