СМИ: Нарушение пожарной безопасности — основная версия произошедшего в Крыму

В качестве основной причины взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Об этом 9 августа пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны.
Собеседники агентств подчеркивают, что нет никаких доказательств намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва.
Официально в Минобороны также сообщали, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, при этом «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ЧП в Новофёдоровке погиб один человек. Всего известно о пятерых пострадавших, в числе которых — ребенок.