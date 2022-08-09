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    СМИ: Нарушение пожарной безопасности — основная версия произошедшего в Крыму

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    В качестве основной причины взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Об этом 9 августа пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны.

    Собеседники агентств подчеркивают, что нет никаких доказательств намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва.

    Официально в Минобороны также сообщали, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, при этом «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ЧП в Новофёдоровке погиб один человек. Всего известно о пятерых пострадавших, в числе которых — ребенок.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

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