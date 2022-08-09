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    В Крыму звучали взрывы: что известно

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    Аксенов: Один человек погиб при взрывах в Новофедоровке

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    Один человек погиб в результате взрывов на территории аэродрома «Саки» в Крыму. Об этом 9 августа заявил глава республики Сергей Аксенов.

    «К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сообщил он в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ситуация локализована и находится под контролем». Сейчас в пострадавшем районе проводится обход и определяется размер ущерба. Аксенов заверил, без помощи никто не останется.

    Ранее глава Минздрава региона Константин Скорупский сообщил, что в результате взрывов в Новофёдоровке пострадали пять человек, в том числе ребенок.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

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