Аксенов: Один человек погиб при взрывах в Новофедоровке

Один человек погиб в результате взрывов на территории аэродрома «Саки» в Крыму. Об этом 9 августа заявил глава республики Сергей Аксенов.



«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сообщил он в своем телеграм-канале.



По его словам, «ситуация локализована и находится под контролем». Сейчас в пострадавшем районе проводится обход и определяется размер ущерба. Аксенов заверил, без помощи никто не останется.

