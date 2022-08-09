Взрывы, паника и небо в дыму. Что происходит в Новофёдоровке

Взрывы на аэродроме в Сакском районе Крыма взбудоражили полуостров во вторник, 9 августа. Около 15 часов по Сети начались распространяться фотографии и видеозаписи, на которых видны столбы дыма.

Люди спешно покидали пляжи в районе посёлка Новофёдоровка. Оставшихся просили прятаться в укрытия. Говорилось о пробках в окрестностях села. Со стороны Евпатории туда направились колонны машин экстренных служб.

Раньше всех. Ну почти.

Пользователи соцсетей публиковали видеозаписи, на которых слышен вой сирен. Одна из таких была сделана в городе Саки. Жители Новофёдоровки, в свою очередь, рассказывали о содрогающихся домах и искрах.



Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что с побережья были эвакуированы около 30 человек. Люди, по его словам, будут расселены в пансионатах и гостиницах, а также обеспечены питанием.



На место происшествия отправился глава Крыма Сергей Аксёнов. По прибытии он заявил, что там работают бригады скорой помощи и санавиация. Также были усилены все необходимые меры для безопасности объектов инфраструктуры и населения. Есть ли пострадавшие, он не уточнил, но отметил, что среди граждан в медучреждения пока никто не обращался.



Более конкретную информацию распространило российское Минобороны. Ведомство сообщило, что на площадке хранения на территории аэродрома «Саки» в районе Новофёдоровки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал, а авиационная техника осталась в целостности.



В ведомстве добавили, что на данный момент пожар тушат и выясняют причины взрыва. Однако, согласно информации военных, никакого огневого воздействия по площадке хранения не было.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Позже в Telegram-канале Ксении Собчак появились данные о том, что пострадали минимум три человека. На территории военного аэродрома, писала журналистка, произошло четыре взрыва. В МЧС по Крыму число пострадавших не подтвердили.

Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский рассказал, что по состоянию на 17:30 в Сакскую районную больницу были доставлены пятеро пострадавших, один из них — ребёнок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран из-за порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь.



Некоторые пожаловались, что не могут дозвониться до родственников, которые сейчас находятся в районе, где произошли взрывы. Москвичка поделилась, что у неё не получилось дозвониться до отца, живущего в Саках.

Онлайн-видеокамера, установленная на пляже в Новофёдоровке, на данный момент показывает, что он почти опустел. Судя по картам «Яндекса», на Евпаторийском шоссе около города Саки наблюдаются серьёзные заторы.

