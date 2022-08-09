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    В Крыму звучали взрывы: что известно

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    В результате взрывов в крымской Новофёдоровке пострадали четверо взрослых и ребенок

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    В результате взрывов в Новофёдоровке в Сакском районе Крыма пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом 9 августа заявил глава Минздрава региона Константин Скорупский.

    По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что зона вокруг места ЧП оцеплена в радиусе пяти километров. На месте дежурят экипажи ГИБДД, также ходят пешие патрули, чтобы исключить возможные новые ранения среди граждан. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

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