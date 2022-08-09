В результате взрывов в крымской Новофёдоровке пострадали четверо взрослых и ребенок

В результате взрывов в Новофёдоровке в Сакском районе Крыма пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом 9 августа заявил глава Минздрава региона Константин Скорупский.

По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что зона вокруг места ЧП оцеплена в радиусе пяти километров. На месте дежурят экипажи ГИБДД, также ходят пешие патрули, чтобы исключить возможные новые ранения среди граждан. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.