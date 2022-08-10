Число пострадавших из-за взрывов в Крыму снова увеличилось

Число пострадавших из-за взрывов боеприпасов в поселке Новофёдоровка Сакского района Республики Крым возросло до 13 человек. Погибшим по-прежнему числится один человек.

Утром 10 августа в региональном минздраве сообщили, что в Сакской районной больнице оказали медпомощь 10 пострадавшим, в том числе 2 детям. Они все получили травмы легкой степени тяжести. Один человек всё ещё находится на стационарном лечении в районном медучреждении.

Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в Симферополе. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания помощи они были отправлены домой.