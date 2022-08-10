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    Число пострадавших из-за взрывов в Крыму снова увеличилось

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    Число пострадавших из-за взрывов боеприпасов в поселке Новофёдоровка Сакского района Республики Крым возросло до 13 человек. Погибшим по-прежнему числится один человек.

    Утром 10 августа в региональном минздраве сообщили, что в Сакской районной больнице оказали медпомощь 10 пострадавшим, в том числе 2 детям. Они все получили травмы легкой степени тяжести. Один человек всё ещё находится на стационарном лечении в районном медучреждении.

    Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в Симферополе. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания помощи они были отправлены домой.

    Сначала сообщалось о трех пострадавших, затем стало известно о девяти.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в результате взрывов один гражданский погиб. Как пишет Baza, им оказался 58-летний местный житель, который во время инцидента делал покупки в магазине, расположенном неподалеку от аэродрома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и умер спустя несколько минут.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

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