Швейцария планирует представлять интересы Украины в России: новости вокруг спецоперации за 10 августа

Дипломатические отношения между Украиной и Россией были разорваны после начала спецоперации Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 10 августа. Новое дело Марины Овсянниковой У бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой прошли обыски по делу о фейках про армию. Об этом сообщил сегодня ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, обыск проходит по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации» о Вооруженных силах России (207.3 УК). Прежде Овсянникову дважды штрафовали по статье о «дискредитации» Вооруженных сил. Сама Овсянникова заявила, что поводом для возбуждения уголовного дела стал ее «протест на Софийской набережной».

Россия требует созвать заседание Совета Безопасности ООН Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН «в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, Россия также запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика. Запорожская АЭС — самая крупная в Европе — расположена в городе Энергодар. 28 февраля Минобороны РФ заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль. Позже министерство периодически заявляло о том, что украинские силы наносят артиллерийские удары по территории атомной станции.

Ученые и правозащитники просят распространить мораторий на применение смертной казни на ДНР

Российские ученые и правозащитники написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложили «распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику». Об этом сообщает РБК. Открытое письмо президенту опубликовано на ресурсе Change.org, подлинность обращения изданию подтвердили подписавшие письмо правозащитники, деятели науки и культуры.



— Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой Народной Республике, — цитирует обращение РБК. — Мы просим Вас о милосердии. <...> Мы просим Вас предложить главе Донецкой Народной Республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику.

Украина договорилась со Швейцарией, чтобы та представляла ее интересы в России Киев и Берн завершили переговоры о том, чтобы Швейцария представляла интересы Украины в России после разрыва дипломатических отношений. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарский МИД, страны теперь ждут реакции Москвы. Швейцария уже представляет интересы Грузии после разрыва дипотношения Грузии и России в 2008 году. При швейцарском посольстве в Москве открыта секция интересов Грузии, при швейцарском в Тбилиси — секция интересов России.