В ведомстве, которое чистит реки и водоемы в Петербурге, сменился руководитель

В ГУП «Экострой», которое чистит реки и водоемы в Петербурге, сменился директор. Как стало известно «Фонтанке», прежний руководитель Александр Карагодов покинул пост 8 августа.
Информацию подтвердил глава комитета по природопользованию Александр Герман, подведомственным учреждением которого и является ГУП. По его словам, Александру Карагодову не продлили истекший контракт. Временно исполняющим обязанности руководителя «Экостроя» назначен заместитель гендиректора Алексей Шумилин.
В июне «Фонтанка» рассказывала об обысках, которые прошли на петербургском унитарном предприятии «Экострой» в рамках уголовного дела по мошенничеству с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). «Экострой» проверяли во вторую очередь, в первую — его контрагента ООО «К.И.Т.-ОЙЛ», с которым у ГУП контракт на поставку дизельного зимнего топлива экологического класса К 5. По версии следствия, все документы по поставке подписывались, однако на самом деле «Экострой» получал топливо ненадлежащего экологического класса.
Зима для «Экостроя» — самая сложная пора. Дноочистной флот вмерзает в лёд из-за того, что его не выводят на ремонтные базы, техника ложится на дно и требует потом ремонта. Если же шаланды всё же решаются вести через замерзшие реки на зимовку, то это становится зрелищем эпического масштаба, а итог не гарантирован. Этими эксцессами регулярно занимаются прокуратура и ФСБ.