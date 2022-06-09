В петербургском «речном» ГУП «Экострой» опять следователи. Ищут не тот дизель

Обыски в петербургском унитарном предприятии «Экострой» проходят днем 9 июня. В фабуле уголовного дела снова несчастливый для ГУП сезон — зима.
По данным «Фонтанки», следственные мероприятия ведутся в рамках возбужденного в конце апреля уголовного дела по мошенничеству с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). «Экострой» проверяют во вторую очередь, в первую — его контрагента ООО «К.И.Т.-ОЙЛ», с которым у ГУП контракт на поставку дизельного зимнего топлива экологического класса К 5. По версии следствия, все документы по поставке подписывались, однако на самом деле «Экострой» получал топливо ненадлежащего экологического класса. Собеседники «Фонтанки» использовали слова «авиационный керосин».
Пока что материальный ущерб оценивается в 884 тысяч рублей. Насколько можно судить по сайт госзакупок, это примерно равно стоимости одного обычного контракта «Экостроя» и «К.И.Т.-ОЙЛ», их несколько, другие исчисляются миллионами.
Напомним, зима для «Экостроя», который по госконтрактам чистит реки и водоемы в Петербурге, самая сложная пора. Дноочистной флот вмерзает в лед из-за того, что его не выводят на ремонтные базы, техника ложится на дно, и требует потом ремонта. Если же шаланды все же решаются вести через замерзшие реки на зимовку, то это становится зрелищем эпического масштаба, а итог не гарантирован. Этими эксцессами регулярно занимается прокуратура и ФСБ.