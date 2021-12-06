Глухарка встала вместе с шаландами. Дноочистка на севере Петербурга снова дождалась льда

Фото вмерзшего флота «Фонтанке» 6 декабря прислали очевидцы. По их словам, так называемых малых несамоходных шаланд по 19 кубометров в Глухарке больше десятка, они стоят на мели.
Напомним, 1 декабря местные жители уже обращали внимание на то, как земснаряд прокладывает себе путь в ледяной каше, которая покрыла Глухарку. Заместитель директора генподрядчика — ГУП «Экострой» — сообщил, что флот не пытается выбраться из реки, а продолжает работу. Связаться с ним оперативно 6 декабря не удалось, как и с директором предприятия Александром Карагодовым.
Это далеко не первый случай, когда дноочистной флот в Петербурге вмерзает в лед — такое случалось в Смоленке и Екатерингофке, к этим инцидентам периодически подключается прокуратура и ФСБ.