FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Глухарка встала вместе с шаландами. Дноочистка на севере Петербурга снова дождалась льда

Река Глухарка в Приморском районе в полном соответствии с законами физики замерзла с наступлением морозов. Шаланды, которые работали на дноочистке, испытывают эффект дежавю.

12
Печать

Фото вмерзшего флота «Фонтанке» 6 декабря прислали очевидцы. По их словам, так называемых малых несамоходных шаланд по 19 кубометров в Глухарке больше десятка, они стоят на мели.

ПоделитьсяПоделиться

Напомним, 1 декабря местные жители уже обращали внимание на то, как земснаряд прокладывает себе путь в ледяной каше, которая покрыла Глухарку. Заместитель директора генподрядчика — ГУП «Экострой» — сообщил, что флот не пытается выбраться из реки, а продолжает работу. Связаться с ним оперативно 6 декабря не удалось, как и с директором предприятия Александром Карагодовым.

Это далеко не первый случай, когда дноочистной флот в Петербурге вмерзает в лед — такое случалось в Смоленке и Екатерингофке, к этим инцидентам периодически подключается прокуратура и ФСБ.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

не Гость
Идут работы по дноочистке, в соответствии с контрактом, ну вмёрзли шаланды в лёд, нарушение в чём? К примеру пруды водоподводящей системы Петергофа зимой чистят, но Фонтанка об этом не пишет.)))
муматор
никогда такого не было и тут на тебе!
dedmoroz_5e4d8827384c2
в проект надо посмотреть ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1