В Глухарке на севере Петербурга барахтается дноочистной флот. Подрядчик говорит: не вмерз, а работает

Контракт на расчистку русла Глухарки и Восточного канала Юнтоловской дачи традиционно исполняет ГУП «Экострой», заказчик — комитет по природопользованию. Стоимость — 247 миллионов, основные расходы и объем работ заложены уже на 2022 год. Замглавы «Экостроя» Николай Тихомиров сообщил «Фонтанке», что флот не пытается выбраться из замерзающей реки, а просто ведет дноочистку. «Не совсем правильное восприятие, — говорит он. — Работы по Глухарке продолжаются, экскаватор не может вмерзнуть, он просто расчищает себе проход».

Ледостав и дноочистка — болезненный сюжет для профильного блока правительства. Еще в 2019 году флот «Экостроя», не ушедший на базу до наступления морозов, остался в ковше Смоленки зимовать, часть шаланд предсказуемо начали тонуть, подключалась прокуратура. История повторилась пару лет спустя, когда шаландам, работавшим в Смоленке и Карповке, пришлось пробивать себе путь сквозь лед, зрелище было эпичное. В итоге часть осталась на зиму в Екатерингофке, где опять же начались эксцессы, в этот раз кроме шаланд тонул и земснаряд, ситуацией занимались прокуратура и ФСБ.

Работа по дноочистке Глухарки началась еще в 2019 году, однако не закончена до сих пор. Рядом чистили также Нижний буферный пруд, который, несмотря ни на что, осенью начал наступать на берег, подтапливая растущие на нем деревья.