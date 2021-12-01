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В Глухарке на севере Петербурга барахтается дноочистной флот. Подрядчик говорит: не вмерз, а работает

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Читатели «Фонтанки» 1 декабря поделились видео, снятым на реке Глухарке недалеко от Богатырского проспекта. Земснаряд, задействованный на дноочистке, совершает разнонаправленные движения ковшом, словно пробивая себе путь в ледяном крошеве.

Контракт на расчистку русла Глухарки и Восточного канала Юнтоловской дачи традиционно исполняет ГУП «Экострой», заказчик — комитет по природопользованию. Стоимость — 247 миллионов, основные расходы и объем работ заложены уже на 2022 год. Замглавы «Экостроя» Николай Тихомиров сообщил «Фонтанке», что флот не пытается выбраться из замерзающей реки, а просто ведет дноочистку. «Не совсем правильное восприятие, — говорит он. — Работы по Глухарке продолжаются, экскаватор не может вмерзнуть, он просто расчищает себе проход».

Ледостав и дноочистка — болезненный сюжет для профильного блока правительства. Еще в 2019 году флот «Экостроя», не ушедший на базу до наступления морозов, остался в ковше Смоленки зимовать, часть шаланд предсказуемо начали тонуть, подключалась прокуратура. История повторилась пару лет спустя, когда шаландам, работавшим в Смоленке и Карповке, пришлось пробивать себе путь сквозь лед, зрелище было эпичное. В итоге часть осталась на зиму в Екатерингофке, где опять же начались эксцессы, в этот раз кроме шаланд тонул и земснаряд, ситуацией занимались прокуратура и ФСБ.

Работа по дноочистке Глухарки началась еще в 2019 году, однако не закончена до сих пор. Рядом чистили также Нижний буферный пруд, который, несмотря ни на что, осенью начал наступать на берег, подтапливая растущие на нем деревья.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

KatarinaWLM
Представилось - идут года, фонтанка продолжает писать о дноочистке "профильным блоком правительства" и каждый раз делает отсылку к событиям 2019 года на Смоленке и пр. Хотя какое это имеет отношение к теме, непонятно. Текст статьи короче отсылок на события минувших дней.
Скоро докатитесь до статеек на уровне - в Петербурге выпал снег, а в 2019 году шаланды замерзли в Смоленке, и земснаряд притоп ! А потом другая статейка - в Петербурге растаял снег, а это значит, что шаланды уже не замерзнут в Смоленке, как это было в 2019 году, но стоит опасаться, что притопнет земснаряд, как это уже бывало! Что на этот раз скажут прокуратура и ФСБ?
Кстати, а чего сегодня не вспомнили уже неработающих там председателей и других руководителей "профильного блока"? Обошли, так сказать, вниманием)
dedmoroz_5e4d8827384c2
а ничего, что навигация закрыта...
Николай, видимо, вместе с прокурором и сотрудником госбезопасности толщину льда контролируют ..
Ляпота (с)
260708081
Дно - это Достависта
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