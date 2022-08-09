Европа сокращает спрос на газ: новости вокруг спецоперации за 9 августа

За правила по сокращению на 15% спроса на газ выступили 25 из 27 стран Евросоюза Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 9 августа.

Запрет на полеты на юг продлили Росавиация в очередной раз продлила временный режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ. На этот раз до 17 августа. Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не работают с 24 февраля.

МИД России заблокировали в Twitter МИД РФ сообщил, что Twitter с 5 августа блокирует его аккаунт на английском языке. По словам представителя МИД Марии Захаровой, блокировать аккаунт начали из-за поста с цитатой Минобороны о причастности США к возникновению коронавируса. Ректор МГУ предложил альтернативный бакалавриат

Ректор МГУ Виктор Садовничий перечислил основные принципы формировании новой системы образования в России. Он считает, что необходимо вернуть специалитет, заменить учебную аспирантуру научной и разрешить после специалитета поступать в магистратуру. Бакалавриат предлагается сохранить там, где это необходимо.

— Я предложил переходить к новому, подниматься по новой ступени в нашей системе образования, сделать в подавляющем большинстве для фундаментальных наук специалитет, он шестилетний, ну, может быть, пяти в ряде случаев, — цитирует его РИА Новости. — Есть несколько направлений специальных, где бакалавриат достаточен, но это не значит, что нужно копировать программы, это должен быть наш бакалавриат, продуманный. О том, что Россия постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает уровневую подготовку специалистов, Министерство науки и высшего образования сообщило в мае. В июне стало известно, что Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса еще 11 апреля.

ЕС сокращает спрос на газ В Евросоюзе вступили в силу новые правила по сокращению на 15% спроса на газ. За новые правила проголосовали 25 из 27 стран — против высказались только Польша и Венгрия. Сделка предполагает ряд исключений, прежде всего для стран Балтии — их электросети не синхронизированы с европейской системой и сильно зависят от газа.

IKEA назвала последнюю дату распродажи Компания IKEA объявила об окончании последней в России распродажи: она завершится в понедельник, 15 августа, в 20:00 мск. Заказы, оформленные до этого времени, будут обработаны, выданы или доставлены до конца сентября в согласованное при заказе время.

Об окончательном уходе с российского рынка компания заявила 15 июня 2022 года, устроив на прощание распродажу сначала для своих сотрудников, а потом и для всех остальных. Россиянам запретили посещать Венсенский замок Власти Франции из-за спецоперации на Украине запретили гражданам России посещать Венсенский замок. Об этом сообщают французские издания. Уточняется, что замок — не только историческая и архитектурная достопримечательность, там также находится архив Министерства вооруженных сил Франции.