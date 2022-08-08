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    Глава Коми рассказал подробности крушения легкомоторного самолёта с тремя погибшими — он был из Петербурга

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    Потерпевший крушение под Ухтой самолёт Cessna 177 принадлежит частной авиакомпании из Петербурга и находился в аренде для тушения лесных пожаров в Коми. У него были полные баки с топливом. Воздушное судно загорелось при посадке. Об этом вечером 8 августа на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

    «Легкомоторный самолёт взлетел из Ухты, совершил посадку в 400 метрах от аэропорта. К сожалению, были полные баки, и самолёт загорелся», — пояснил губернатор Коми в своём обращении.

    Причины произошедшего, по его словам, в настоящий момент выясняются.

    «Фонтанка» писала, что в результате авиакатастрофы под Ухтой 8 августа погибли три человека. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, легкомоторный самолёт упал при заходе на посадку. Ведомство проводит проверку. Судя по фотографиям, Cessna практически полностью сгорел.

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