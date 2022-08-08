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    Падение самолета в Ухте с погибшими стало уголовным делом

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    Уголовное дело возбудили по факту «жесткой посадки» легкомоторного самолета Cessna в Республике Коми. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    По данным ведомства, самолет, на борту которого находились три человека, «совершил жесткую посадку недалеко от аэропорта и загорелся».

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    Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    ТАСС со ссылкой на региональное МЧС сообщает, что в 14:10 мск Cessna-177 совершил посадку в лесном массиве в 400 м от аэропорта в Ухте и загорелся. Три человека погибли. В ведомстве добавили, что борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. СМИ писали, что он принадлежит Авиалесоохране.

    По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, легкомоторный самолет, принадлежащий авиакомпании «Восход», упал при заходе на посадку. Ведомство проводит проверку. Судя по фотографиям, Cessna практически полностью сгорел.

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