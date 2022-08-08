«Интерфакс»: В Коми разбился самолет, погибли трое

Частный самолет разбился в республике Коми. Погибли три человека, сообщает 8 августа «Интерфакс».



Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, упал легкомоторный самолет Cessna. ТАСС добавляет, что он упал около города Ухта при заходе на посадку.



«В аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 метрах от полосы в лесу упал частный легкомоторный самолет Cessna 177. На борту находились три человека, они погибли», – сообщил собеседник агентства.

