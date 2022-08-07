Пришла прохлада. Синоптик предупреждает петербуржцев о дождях в воскресенье и понедельник

На погоду в Петербурге оказывает влияние тыловая часть циклона, уходящего на восток. В воскресенье, 7 августа, ожидается переменная облачность, небольшие и кратковременные дожди местами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха 19…21 градусов тепла. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба — выше нормы.
«Жару сменила прохлада», — констатировал синоптик.
Леус дал и предварительный прогноз на понедельник, 8 августа. «Местами небольшие дожди и около 20 градусов тепла», — прогнозирует он.