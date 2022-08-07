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    Пришла прохлада. Синоптик предупреждает петербуржцев о дождях в воскресенье и понедельник

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    На погоду в Петербурге оказывает влияние тыловая часть циклона, уходящего на восток. В воскресенье, 7 августа, ожидается переменная облачность, небольшие и кратковременные дожди местами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Температура воздуха 19…21 градусов тепла. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «Жару сменила прохлада», — констатировал синоптик.

    Леус дал и предварительный прогноз на понедельник, 8 августа. «Местами небольшие дожди и около 20 градусов тепла», — прогнозирует он.

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