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    «Шла спасать, а сама не спаслась». Таинственный воздыхатель жестоко зарезал 25-летнюю красавицу-врача

    Рассказываем историю трагедии, которая потрясла всю страну

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    Врачу-терапевту было 25 лет
    Врачу-терапевту было 25 летФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU; Елена Федорова / Ok.ru
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    Молодого врача-терапевта жестоко зарезали в подъезде дома в Оренбурге. Туда 2 августа Елена Федорова приехала на вызов, подменяя коллегу. Тайный воздыхатель нанес девушке не меньше 30 ножевых ранений. Трагедия произошла между 14 и 15 часами, но на крики Елены о помощи никто не отозвался.

    В поликлинике № 3 ГКБ им. Н. И. Пирогова тут же появился стихийный мемориал памяти погибшей коллеги. Предполагаемого убийцу, которого искал весь Оренбург, в итоге задержали. Им оказался 28-летний местный житель. По версии следствия, он убил девушку «из личной неприязни». Но наказания тайный воздыхатель Елены Федоровой может избежать.

    30 ножевых

    25-летняя Елена Федорова только вернулась из отпуска, который провела вместе с мужем на море. С новыми силами и, как всегда, в отличном настроении она пришла на работу. «Вежливая, энергичная, настоящее солнышко», — так ее описывают коллеги. Елена взяла вызовы коллеги, которая отправилась в отпуск. Именно так в списке участкового терапевта оказался адрес: улица Волгоградская, 8.

    На маршруте было несколько адресов. На первых вызовах Елена заходила в подъезды быстро, а вот на Волгоградской, 8 замешкалась и вместе с ней в подъезд зашел посторонний человек. Елена должна была попасть к больной женщине, врача для которой вызвал сын. Медик дошла только до 3-го этажа. Прямо на лестничной площадке на нее напал мужчина и нанес не менее 30 ударов ножом. Девушка скончалась на месте.

    Нападавший был в темных очках, кепке и медицинской маске
    Нападавший был в темных очках, кепке и медицинской маскеФото: Mash
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    — Я прихожу в поликлинику, а мне говорят, что Лену убили, что нет ее больше. Я сама второй год работаю, но таких людей, как она, у нас просто ни с кем не спутаешь. Это же солнце, свет, идеальный образ врача, на которого всем бы равняться, — рассказывает Елена Ершова, коллега Елены Федотовой по работе в поликлинике № 3 ГКБ им. Н. И. Пирогова. —

    «Мы никто поверить не можем в то, что такое случилось здесь и с ней»
    Елена Ершова, сотрудница поликлиники, где работала погибшая

    «Я в этот дом одна не зайду теперь, страшно»

    Дом на Волгоградской, 8 — обычная панельная пятиэтажка. Таких в Оренбурге много. По словам таксиста, за три дня он ездил на этот адрес раз 30.

    — Сложно сказать, боятся люди пешком сюда идти или просто как на экскурсию ездят, но приезжают часто. Некоторые просят ждать, а даже в подъезд не заходят. Возвращаются, и обратно едем. Страх это или что — я не знаю, — говорит таксист Сергей.

    На лавочке у дома сидит женщина лет семидесяти:

    — Я в гости пришла, а тут такое случилось. Я в этот дом одна не зайду теперь, страшно.

    На улице подходим к местным разного возраста. Нет тех, кто не знает подробностей трагедии.

    Тот самый подъезд, в котором произошла трагедия
    Тот самый подъезд, в котором произошла трагедияФото: СК по Оренбургской области
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    Прощание

    25-летняя Елена Федорова продолжила династию медиков. Мама погибшей — Ольга Баканач — тоже врач. К моргу на улице Монтажников, где проходило прощание, с цветами пришли сотни людей. Большинство знали погибшую, но некоторые, даже не знакомые с ней медики приехали поддержать семью коллеги из других городов. Сюда же приехал министр здравоохранения региона.

    Очередь у траурного зала в Оренбурге
    Очередь у траурного зала в ОренбургеФото: «Подслушано Оренбург» / T.me
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    — Я приехала из другого города, потому что узнала о трагедии, — говорит сквозь слезы Татьяна. — Я пять лет участковый терапевт, правда в другом городе. Сегодня села в автобус и приехала, цветы положила, помолилась за нее. Я так почувствовала. Это мой врачебный и человеческий долг... На кладбище не поеду, домой нужно, а то за меня тоже кто-то работает.

    В полном зале люди разного возраста и статуса, слез не скрывают как мужчины, так и женщины. Близкие врача не пускают журналистов внутрь.

    В прощальном зале — десятки людей
    В прощальном зале — десятки людейФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
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    В Оренбург приехали медики из соседних городов: не смогли не приехать
    В Оренбург приехали медики из соседних городов: не смогли не приехатьФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
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    Убийца

    Предполагаемого убийцу Елены Федоровой задержали 3 августа. И есть большая вероятность, что за решетку он не отправится.

    Парня в очках и маске с камер видеонаблюдения у подъезда на Волгоградской искал весь Оренбург. Он чуть не стал жертвой самосуда. СК возбудил уголовное дело, а ход расследования взял под контроль лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

    28-летнего парня нашли в его квартире на улице Володарского, где он жил вместе с родителями. Сейчас его передали следствию для дальнейших разбирательств.

    Момент задержания парня

    СК по Оренбургской области

    По словам соседей, парень — инвалид II группы, психически нездоров. Он увидел Елену в соцсетях и безответно влюбился в нее. О тайном воздыхателе, который несколько месяцев за ней следил, но не шел на контакт, замужняя медик не знала.

    Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    — В настоящее время с задержанным производятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает Оренбургский СК.

    Предполагаемого убийцу задержали в квартире, где он жил с родителями
    Предполагаемого убийцу задержали в квартире, где он жил с родителямиГУ МВД по Оренбургской области
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    Что грозит тайному воздыхателю

    По словам юриста, убийцу Елены Федоровой с большой вероятностью признают невменяемым из-за его психических расстройств. В таком случае ответственности за убийство 25-летней участковой он не понесет.

    — Если экспертиза признает его невменяемым и установит, что в момент убийства он не понимал характера и степени общественной опасности своих действий и не руководил ими, то его освободят от ответственности с применением принудительных мер медицинского характера, — отмечает юрист Юлия Федотова. — Каких именно мер — зависит от тяжести заболевания.

    Поликлиника

    При входе во взрослую поликлинику № 3, где работала Елена, сразу же появился мемориал памяти, где горит свеча и стоит фотография доктора. Люди приносят туда цветы, причем как коллеги, так и пациенты. Весть о гибели заботливого профессионала накрыла весь Оренбург.

    Стихийный мемориал в поликлинике
    Стихийный мемориал в поликлинике Фото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
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    Цветы к мемориалу принес 88-летний пациент поликлиники, Виктор.

    — Я смотрел телевизор и плакал. Я понять не мог, как так можно озвереть, чтобы девушку, которая шла спасать, может быть, такого, как я, и… ножом, — сквозь слезы делится эмоциями 88-летний пациент поликлиники Виктор Титаев. — Я — инвалид, живу с дочерью-инвалидом, вызываем врача на дом. Всегда приходит быстро, оказывает помощь. Я теперь лишний раз никогда [врачам] не позвоню, уж сыну лучше. Боль такая, как будто знал ее лично (плачет).

    «Бедная девочка. Ведь шла спасать, а сама не спаслась»
    Виктор Титаев
    Поликлиника, где работала Елена Федорова
    Поликлиника, где работала Елена ФедороваФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
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    Елена Федорова устроилась на работу в поликлинику сразу после окончания Оренбургского медицинского университета.

    Елена окончила ОрГМУ в 2020 году
    Елена окончила ОрГМУ в 2020 годуЕлена Федорова / Ok.ru
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    Год назад медик вышла замуж за Станислава Федорова, парень трудится на местном заводе. Пара мечтала о детях. Слухи о беременности погибшего врача наш собеседник, который предпочел остаться неизвестным, опроверг.

    Пара мечтала о детях
    Пара мечтала о детяхФото: Елена Федорова / Ok.ru
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    Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова и главврач больницы выразили соболезнования родным и близким убитого врача.

    — Коллектив потерял одного из лучших врачей объединения, грамотного, внимательного доктора. Выражаю искренние соболезнования родителям и родным Елены Федоровны. Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Ее трудолюбие, целеустремленность и высокий профессионализм навсегда останутся в наших сердцах. Со своей стороны мы окажем всю посильную помощь, — выражает соболезнования главный врач ГКБ им. Н. И. Пирогова Андрей Карпец.

    В поликлинику продолжают нести цветы
    В поликлинику продолжают нести цветыФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
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    Коллеги Елены Федоровой собрали трогательное видео о ней.

    Клиническая больница им. Н. И. Пирогова / Vk.com

    Фото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
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    Фото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
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    В июле вся страна следила за историей жестокого убийства 17-летней девушки в Новосибирске. Ревнивый 27-летний парень нанес своей 17-летней девушке не менее 15 ударов ножом посреди дороги. Знакомые девушки рассказали, что она не раз пыталась бросить его из-за патологической ревности и периодических побоев.

    Врачу-терапевту было 25 лет
    Врачу-терапевту было 25 летФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU; Елена Федорова / Ok.ru
    Нападавший был в темных очках, кепке и медицинской маске
    Нападавший был в темных очках, кепке и медицинской маскеФото: Mash
    Тот самый подъезд, в котором произошла трагедия
    Тот самый подъезд, в котором произошла трагедияФото: СК по Оренбургской области
    Очередь у траурного зала в Оренбурге
    Очередь у траурного зала в ОренбургеФото: «Подслушано Оренбург» / T.me
    В прощальном зале — десятки людей
    В прощальном зале — десятки людейФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
    В Оренбург приехали медики из соседних городов: не смогли не приехать
    В Оренбург приехали медики из соседних городов: не смогли не приехатьФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
    Предполагаемого убийцу задержали в квартире, где он жил с родителями
    Предполагаемого убийцу задержали в квартире, где он жил с родителямиГУ МВД по Оренбургской области
    Стихийный мемориал в поликлинике
    Стихийный мемориал в поликлинике Фото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
    Поликлиника, где работала Елена Федорова
    Поликлиника, где работала Елена ФедороваФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
    Елена окончила ОрГМУ в 2020 году
    Елена окончила ОрГМУ в 2020 годуЕлена Федорова / Ok.ru
    Пара мечтала о детях
    Пара мечтала о детяхФото: Елена Федорова / Ok.ru
    В поликлинику продолжают нести цветы
    В поликлинику продолжают нести цветыФото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
    Фото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU
    Фото: Юлия Гражданкина / MSK1.RU

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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