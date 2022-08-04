Регистрация на «Фонтанка SUP» завершена. Нас больше 5 тысяч

На «Фонтанка SUP» зарегистрировалось рекордное число участников — около 5 тысяч. 6 августа в акваторию петербургских рек с нами выйдут любители сапсёрфа из 75 городов России, Белоруссии, Украины, Эстонии, Казахстана, Норвегии, Турции, Финляндии. Мы еще раз доказали, что «Фонтанка SUP» — самый крупный SUP-фестиваль в мире.
В этом году перед карнавальным шествием пройдет гонка самых быстрых сапсёрферов страны. Впервые в Петербурге они поборются на дистанции 7,5 километра за кубок «Фонтанка CUP» при поддержке ПАО «Газпром». Комплекты наград будут разыграны между мужчинами и женщинами в двух категориях — «лиге профессионалов» и «лиге любителей». Старт будет дан в 9:00 от Инженерного замка на Фонтанке, финишируют спортсмены за Итальянским мостом на канале Грибоедова.
Дальше реки и каналы исторического центра Петербурга захлестнет яркая волна водного SUP-карнавала. Организаторы и друзья «Фонтанка SUP» приготовили для участников и гостей фестиваля множество приятных сюрпризов. По пути движения карнавальную колонну на мостах будут встречать группы поддержки от партнеров SUP-феста с конкурсами, пит-стопами, интерактивами и фотосетами на воде. Хорошего настроения и позитива добавят выступления живых оркестров и театра «Легенда».
На «Фонтанке SUP» мы отпразднуем настоящую SUP-свадьбу. Уже по традиции наградим победителей конкурсов и отлично отдохнем в фестивальном городке у павильона Росси на Мойке, где весь день на сцене будут играть диджеи, партнеры SUP-феста развернут свои зоны с активностями, розыгрышами и призами.
Все подробности, маршрут, тайминг, программа SUP-феста и гонки — на официальном сайте события и в официальной группе в «ВК».
До встречи на Фестивале 6 августа!