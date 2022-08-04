Регистрация на «Фонтанка SUP» завершена. Нас больше 5 тысяч

На «Фонтанка SUP» зарегистрировалось рекордное число участников — около 5 тысяч. 6 августа в акваторию петербургских рек с нами выйдут любители сапсёрфа из 75 городов России, Белоруссии, Украины, Эстонии, Казахстана, Норвегии, Турции, Финляндии. Мы еще раз доказали, что «Фонтанка SUP» — самый крупный SUP-фестиваль в мире.

В этом году перед карнавальным шествием пройдет гонка самых быстрых сапсёрферов страны. Впервые в Петербурге они поборются на дистанции 7,5 километра за кубок «Фонтанка CUP» при поддержке ПАО «Газпром». Комплекты наград будут разыграны между мужчинами и женщинами в двух категориях — «лиге профессионалов» и «лиге любителей». Старт будет дан в 9:00 от Инженерного замка на Фонтанке, финишируют спортсмены за Итальянским мостом на канале Грибоедова.

