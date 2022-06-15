Конкурсы «Фонтанка SUP-2022». Три простых шага к победе

На седьмом международном фестивале сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 6 августа, уже по традиции будут классные конкурсы и крутые призы для зарегистрированных участников события, а также гостей фестиваля. Рассказываем, какие номинации готовит SUP-фест в 2022 году и что нужно сделать, чтобы победить.
Жюри фестиваля «Фонтанка SUP» выберет лучший костюм и самое необычное оформление сапборда. Не забыли в этом году и сапсёрферов с домашними питомцами, которые любят и практикуют совместный отдых на доске с веслом. Конечно же, мы найдем и наградим «Мисс SUP-2022». Как побороться за титул самой привлекательной, обязательно расскажем позже. А пока — простой алгоритм участия в карнавальных конкурсах «Фонтанка SUP-2022».
Как участвовать в конкурсах
- Пройти регистрацию участника фестиваля на сайте фестиваля до 3 августа.
- В день проведения SUP-феста с 8:00 до 10:00 подойти в фотозону «Фонтанки» в городке фестиваля (наб. реки Фонтанки со стороны Марсова поля), чтобы вас сфотографировали и взяли данные для конкурсов.Или с 8:00 до 11:00, после регистрации, отправить нам вашу фотографию в костюме или с украшенной доской, со стартовым номером и указанием ФИО. Сообщения отправляйте в WhatsApp или Telegram на номер +7 (921) 413 36–74.
- После заплыва подойти к фестивальной сцене к 14:00 в карнавальном костюме или с доской, которые были заявлены на конкурс, чтобы узнать, кто победил и, возможно, получить свой заслуженный приз.
- Организаторы рекомендуют при разработке костюма или декорации сапборда не забывать о безопасности на воде и возможном столкновении с другими участниками, пользоваться спасательными жилетами и обязательно пристегивать лиш.
«Лучший костюм»
В рамках этого традиционного конкурса фестиваля выбираем самый яркий карнавальный образ. Учитываем технику исполнения костюма, сложность грима, зрелищность и креативность.
«Виват Петру!»
В этом году — 350 лет со дня рождения Петра I. Не могли проплыть мимо этой даты. Традиционно в карнавале участвует один, а то и несколько Петров Первых. Жюри выберет самое яркое воплощение образа первого российского императора.
«Лучшее оформление SUP-доски»
Украсьте ваш сапборд так, чтобы это впечатлило окружающих — ваши самые креативные идеи оценит компетентное жюри конкурса.
«Я и ценный пассажир»
Конкурс для сапсёрферов и их домашних питомцев, которые любят и практикуют совместный отдых на доске с веслом.
«Корпоративный экипаж»
Номинация для сильных и дружных корпоративных команд — партнеров «Фонтанка SUP». Приз присуждается за яркий и творческий подход к презентации бренда компании. Здесь учитывается всё: оформление досок, стиль одежды, количество участников команды и креативность.
«Спецприз жюри»
Дополнительная номинация для награждения за концептуальную идею костюма и волю к победе. Организаторы выбирают и награждают понравившиеся костюмы, не попавшие в основные номинации.
Как попасть на «Фонтанка SUP-2022»
Напоминаем всем любителям сапсерфинга, которые собираются участвовать в водном карнавале Седьмого фестиваля «Фонтанка SUP», — для вас регистрация по-прежнему бесплатная. Зарегистрироваться нужно обязательно, сделать это можно до 3 августа на сайте www.fontankasup.ru.
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Что такое «Фонтанка SUP»
Международный Фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть». За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсёрфинга из 10 стран и более 80 городов. В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».
SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.